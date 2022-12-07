İlk kısa mesaj 30 yıl önce atılmıştı

O zamanlar bir lüks olan cep telefonları, 30 yıl önce ne kısa mesaj gönderebiliyor ne de alabiliyordu. Bu çerçevede ilk SMS bir cep telefonundan değil, bir bilgisayardan gönderildi. Bu şerefe nail olan Vodafone teknisyenlerinin gönderdiği ilk mesajsa şuydu: "Mutlu Noeller".