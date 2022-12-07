İlk kısa mesaj 30 yıl önce atılmıştı

O zamanlar bir lüks olan cep telefonları, 30 yıl önce ne kısa mesaj gönderebiliyor ne de alabiliyordu. Bu çerçevede ilk SMS bir cep telefonundan değil, bir bilgisayardan gönderildi. Bu şerefe nail olan Vodafone teknisyenlerinin gönderdiği ilk mesajsa şuydu: "Mutlu Noeller".
"Selam, birazdan döneceğim, görüşürüz" yerine "Slm, brzdn dönücem, grşrz" tadında mesajlar yazmaya başlamamız, kısa mesaj servisi SMS'in ortaya çıktığı yıllara rastlar. Yani tamı tamına 30 yıl öncesine. Geride bıraktığımız 30 yılda mesajlaşmada kullanılan kısaltma kültürü yitip gitmekten ziyade kök saldı. Bugün yalnızca bu kısaltmalarla ilgilenen internet siteleri bile var.
Alman Federal Postası'ndan Friedhelm Hillebrand ve Fransız Telekom'dan Bernhard Ghillebaert, 1984 yılında SMS için ilk konsepti geliştiren kişilerdi. Yani SMS aslında bir Alman-Fransız ortak icadı.
Ancak ilk SMS'i gönderen kişi ise Britanyalı bir telekomünikasyon mühendisi. SEMA Group'ta çalışan mühendisleri müşterileri Vodafone için bir kısa mesaj servisi merkezi oluşturmuştu.
İngiliz mühendis Neil Papworth sistemi test etmek için henüz 22 yaşındayken dünya tarihine geçecek bir mesaj göndermişti. Mesajda sadece "Mutlu Noeller" yazıyordu.
SMS'in kendine kartpostal ve teleks mesajlarını örnek almıştı. Teknikerler bunları incelediklerinde, 160 karakterden kısa mesajların ne kadar da pratik olduğu sonucuna vardılar. Mesaj gönderiminde karakter üst sınırı da böyle doğdu.
Cep telefonu piyasasının 90'lı yılların ortasında patlamasıyla, servis sağlayıcılar müthiş karlar elde etti. 1996'da Almanya'da yaklaşık 100 milyon SMS gönderilirken, 2012'deyse bu rakam tam 59 milyara ulaştı.
Almanca'da "mesaj çekmek" anlamına gelen "simsen" fiili, resmi Alman sözlüğü Duden'a da alındı.
Akıllı telefonlardaki Whatsapp gibi mesajlaşma uygulamaları SMS'i başka bir boyuta taşırken, Facebook Messenger ve mikroblog platformu Twitter da zaman içinde SMS'in tahtına oturdu.
İnternet çağının getirdiği tüm rekabete rağmen SMS bugün hala yaşıyor. Resmi rakamlara göre İngiltere'de en çok gönderilen mesajlar sırasıyla; "Seni seviyorum", "Eve ne zaman geleceksin" ve "Neredesin" oldu. Sadece İngiltere'de 2020'de 40 milyardan fazla kısa mesaj gönderildi.
Bugün internette mücadele edilmesi görece zor olan veri hırsızlığından çekinilen ABD'de hala eski moda SMS hizmetinden yararlananlar var.