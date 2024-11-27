İlk mürettebatlı uçuş: Çin Ay'a nasıl astronot gönderecek?

Çin, Mengzhou uzay aracıyla ilk mürettebatlı Ay'a iniş görevini gerçekleştirmek istiyor. Çin Uzay Ajansı 2030'dan önce tamamlamak istediği görevle ilgili yeni bir video yayınladı. Peki Çin astronotlarını nasıl Ay'a gönderecek? İşte ayrıntılar...

İlk mürettebatlı uçuş: Çin Ay'a nasıl astronot gönderecek? - 1

2030'DAN ÖNCE GERÇEKLEŞMESİ PLANLANIYOR

Çin Uzay Ajansı, Ay'a ilk mürettebatlı görev için planlarını detaylandıran ve Ay'daki görev planlamasını da içeren bir video yayınladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) tarafından yayınlanan tanıtım videosunda sadece planlanan faaliyetlerin animasyonları değil aynı zamanda Ay görevini mümkün kılmak için geliştirilen donanımın testleri de gösterildi.

Çin'in Ay'a inişinin 2030'dan önce gerçekleşmesi planlanıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

İlk mürettebatlı uçuş: Çin Ay'a nasıl astronot gönderecek? - 2

ASTRONOTLAR NASIL AY'A GİDECEK?

Bu görev, halihazırda geliştirilmekte olan Long March 10 roketinin iki kez fırlatılması ve Mengzhou adlı mürettebatlı bir uzay aracı ile Lanyue adlı bir ay iniş aracının ay yörüngesine ayrı ayrı gönderilmesini içerecek.

Burada iki uzay aracı kenetlenecek ve bir çift astronot Lanyue'ye transfer olarak Ay yüzeyine inecek.

Video Lanyue'yi Ay'da, yüzeye yerleştirilen bir Ay gezgini ile birlikte gösteriyor.

Daha sonra astronotların ay keşif aracını çalıştırması ve planlanan rotalarda ilerlemesi gösteriliyor.

İlk mürettebatlı uçuş: Çin Ay'a nasıl astronot gönderecek? - 3

KIYAFETLERİN TEST SİMÜLASYONLARI YER ALDI

Ayrıca astronotların Ay'a indiklerinde giyecekleri kıyafet ve diğer yer testleri de videoda yer aldı. 

Son olarak videoda, Hainan adasındaki Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nin Ay görevi fırlatmalarına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunda nasıl görüneceğini detaylandıran bir görüntü yayınlandı.

İlk mürettebatlı uçuş: Çin Ay'a nasıl astronot gönderecek? - 4

NASA 2026'YI HEDEFLİYOR

Bu arada NASA, Apollo programının sona ermesinden bu yana astronotlarını ilk kez Ay yüzeyine geri döndürmek için çalışıyor.

Her şey plana uygun giderse, 2026'nın sonlarında Artemis 3 göreviyle gerçekleşecek.

İlk mürettebatlı uçuş: Çin Ay'a nasıl astronot gönderecek? - 5
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