İlk mürettebatlı uçuş: Çin Ay'a nasıl astronot gönderecek?
Çin, Mengzhou uzay aracıyla ilk mürettebatlı Ay'a iniş görevini gerçekleştirmek istiyor. Çin Uzay Ajansı 2030'dan önce tamamlamak istediği görevle ilgili yeni bir video yayınladı. Peki Çin astronotlarını nasıl Ay'a gönderecek? İşte ayrıntılar...
2030'DAN ÖNCE GERÇEKLEŞMESİ PLANLANIYOR
Çin Uzay Ajansı, Ay'a ilk mürettebatlı görev için planlarını detaylandıran ve Ay'daki görev planlamasını da içeren bir video yayınladı.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) tarafından yayınlanan tanıtım videosunda sadece planlanan faaliyetlerin animasyonları değil aynı zamanda Ay görevini mümkün kılmak için geliştirilen donanımın testleri de gösterildi.
Çin'in Ay'a inişinin 2030'dan önce gerçekleşmesi planlanıyor.