İlk mürettebatlı uçuş: Çin Ay'a nasıl astronot gönderecek?

ASTRONOTLAR NASIL AY'A GİDECEK?

Bu görev, halihazırda geliştirilmekte olan Long March 10 roketinin iki kez fırlatılması ve Mengzhou adlı mürettebatlı bir uzay aracı ile Lanyue adlı bir ay iniş aracının ay yörüngesine ayrı ayrı gönderilmesini içerecek.

Burada iki uzay aracı kenetlenecek ve bir çift astronot Lanyue'ye transfer olarak Ay yüzeyine inecek.

Video Lanyue'yi Ay'da, yüzeye yerleştirilen bir Ay gezgini ile birlikte gösteriyor.

Daha sonra astronotların ay keşif aracını çalıştırması ve planlanan rotalarda ilerlemesi gösteriliyor.