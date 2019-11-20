İlk otomobili kim, ne zaman icat etti? (İlginç bilgiler)

GÜNEŞ KARA DELİĞE DÖNÜŞECEK Mİ?

Sadece belirli bir kütlenin üzerinde olan yıldızlar kara deliğe dönüşebilir. Gezegenimizin içinde yer aldığı sistemin yıldızı Güneş ise teorik olarak bir kara deliğe dönüşecek büyüklükte değildir.

Bilim insaları tarafından ortaya konulan teoriye göre, yaklaşık 5 milyar yıl daha bir yıldız olarak evrendeki işlevini sürdürecek.