SpaceX'in ilk özel uzay yürüyüşü: Potansiyel ölüm riskleri neler?

BASINÇ DÜŞMESİ HASTALIĞI

Ancak, bu sistemlerin düzgün çalışmaması durumunda, astronotların uzay giysileriyle geri dönmeleri gerekecek ve bu, daha önce yapılmamış bir uygulama olacak.

Uzay yürüyüşü sonrası, giysilerdeki beş poundluk basınçtan normal 14.6 psi kabin basıncına geçiş, "basınç düşmesi hastalığı" olarak bilinen "viraj" hastalığına yol açabilir. Bu hastalık, vücutta nitrojen kabarcıkları oluşturarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir ve bazı durumlarda ölümcül olabilir.