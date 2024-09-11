SpaceX'in ilk özel uzay yürüyüşü: Potansiyel ölüm riskleri neler?
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX çok sayıda gecikmenin ardından, tarihin ilk sivil uzay yürüyüşünü de kapsayan "Polaris Dawn" misyonu dün başladı. Tarihte ilk kez iki sivil astronot, ticari bir uzay aracından uzay yürüyüşü yapacak. Ancak uzay uçuşu güvenliği uzmanları, mürettebatın radyasyona maruz kalma ve yaşamı tehdit eden hastalıklara yol açabilecek ani basınç değişiklikleri nedeniyle potansiyel olarak ölümcül risklerle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Uzay görevinde insanlığı neler bekliyor ve nasıl takip edilecek, Potansiyel riskler neler?
36 DENEY YAPILACAK
SpaceX'in Polaris Dawn ekibi uzayda 5 gün boyunca 36 adet deney yapmak için NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.
Falcon 9'un içinde ABD'li girişimci ve milyarder 41 yaşındaki Jared Isaacman, emekli bir ABD Hava Kuvvetleri pilotu olan Scott Poteet ve kıdemli SpaceX mühendisleri Anna Menon ve Sarah Gillis ile birlikte dört kişilik mürettebat bulunuyor.