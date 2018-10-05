İlk 'yerli üretim' logolu telefon: GM 9 Pro (General Mobile duyurdu)

1 GM 9 PRO'DA YERLİ ÜRETİM LOGOSU General Mobile'ın İstanbul İkitelli'de, yıllık 2.5 milyon adet üretim kapasiteli yeni fabrikasında üretilen yerli üretim logolu telefonlar, raflardaki yerini aldı.

2 TÜM GENERAL MOBILE ÜRÜNLERİNDE KULLANILACAK 33 ülkede faaliyet gösteren, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile kısa sürede dikkat çeken General Mobile, kısa süre önce lansmanını yaptığı amiral gemisi GM 9 Pro ve diğer tüm ürünlerinde yerli üretim logosunu kullanacak.

3 SATIŞ FİYATI DA AMBALAJDA YER ALACAK Ticaret Bakanlığı'nın fiyat etiketi yönetmeliğinde yaptığı düzenleme kapsamında yerli üretim logosunun yanı sıra etiket ve listerlerde ürünün üretim yeri ve ayırıcı özelliği de yer alıyor. Ayrıca tüm vergiler dahil satış fiyatı da ambalajda yer alacak.

4 GM 9 PRO SATIŞ FİYATI GM 9 Pro'nun etikette yer alacak satış fiyatı, lansman fiyatı olan KDV dahil 2899 lira. General Mobile, fiyat politikasını değiştirmeden yeni yönetmelikle birlikte mevcut fiyatları uygulamayı sürdürüyor.

5 GM 9 PRO KAMERA ÖZELLİKLERİ Kalitesi DxOMark tarafından onaylanan, yapay zeka ile güçlendirilmiş, 12MP ve 8MP’lik çift kameraya sahip GM 9 Pro; Gorilla Glass 5 ile darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı ve sağlam olarak tasarlandı.





