Ingenuity gönderdi: Mars'ta havadan çekilen ilk renkli fotoğraflar

NASA'nın Mars'a gönderdiği Ingenuity helikopteri tarihi uçuşun ardından havadan çekilen ilk renkli fotoğraflarını gönderdi. Ingenuity'den gelen kareler Mars'a neden "Kızıl Gezegen" dendiğini açıklar nitelikte...

ntv.com.tr 26.04.2021 - 07:54

Ingenuity gönderdi: Mars'ta havadan çekilen ilk renkli fotoğraflar - 1

NASA'nın Mars kaşifi Perseverence içinde gezegene gönderdiği Ingenuity, Kızıl Gezegen'de ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. 

Ingenuity bu uçuşta çekilen fotoğrafları da Dünya'ya gönderdi. 

Ingenuity gönderdi: Mars'ta havadan çekilen ilk renkli fotoğraflar - 2

Beş metre yükseklikten  kaydedilen kareler, Mars'ın yüzeyindeki kızıllığı gösteriyor. 

Alt tarafta Ingenuity'nin gölgesi de görülüyor. 

Yerde görülen izler ise Perseverence'ye ait. NASA kareleri paylaşırken, "Bu uçan bir aracın Mars yüzeyinden gönderdiği ilk renkli kareler" açıklamasını yaptı.

Ingenuity gönderdi: Mars'ta havadan çekilen ilk renkli fotoğraflar - 3

YERDEN DE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

NASA'nın Perseverance arazi aracıyla Mars'a gönderdiği Ingenuity helikopteri geçtiğimiz günlerde yere inmişti. Ingenuity, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde bir gece geçirmişti.
Ingenuity gönderdi: Mars'ta havadan çekilen ilk renkli fotoğraflar - 4
NASA son olarak Ingenuity'nin Mars'ta çektiği ilk renkli fotoğrafı paylaşmıştı.

Helikopterin alt tarafındaki kameraya takılan görüntüde Mars'ın yüzeyi net biçimde görülüyordu.
Ingenuity gönderdi: Mars'ta havadan çekilen ilk renkli fotoğraflar - 5
Ingenuity uçuşu birkaç kez ertelendikten sonra başarıyla havalanmıştı.
Ingenuity gönderdi: Mars'ta havadan çekilen ilk renkli fotoğraflar - 6
Dünya dışında bir gezegende ilk defa uçan araç kullanılmış oldu.
Ingenuity gönderdi: Mars'ta havadan çekilen ilk renkli fotoğraflar - 7
2.7 milyar dolarlık Perseverance Mars'ın yüzeyinden örnek toplayacak ancak Ingenuity'nin böyle bir görevi bulunmuyor.

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