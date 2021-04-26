Ingenuity gönderdi: Mars'ta havadan çekilen ilk renkli fotoğraflar

Beş metre yükseklikten kaydedilen kareler, Mars'ın yüzeyindeki kızıllığı gösteriyor.

Alt tarafta Ingenuity'nin gölgesi de görülüyor.

Yerde görülen izler ise Perseverence'ye ait. NASA kareleri paylaşırken, "Bu uçan bir aracın Mars yüzeyinden gönderdiği ilk renkli kareler" açıklamasını yaptı.