Ingenuity, Mars'tan ilk renkli fotoğrafı gönderdi

NASA'nın Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity ilk renkli fotoğrafını gönderdi. NASA bir aksilik olmadığı takdirde pazar günü tarihi uçuşu gerçekleştirecek.

ntv.com.tr 07.04.2021 - 08:23

Ingenuity, Mars'tan ilk renkli fotoğrafı gönderdi - 1
NASA'nın Perseverance arazi aracıyla Mars'a gönderdiği Ingenuity helikopteri geçtiğimiz günlerde yere inmişti. Ingenuity, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde bir gece geçirdi.
Ingenuity, Mars'tan ilk renkli fotoğrafı gönderdi - 2
NASA son olarak Ingenuity'nin Mars'ta çektiği ilk renkli fotoğrafı paylaştı.

Helikopterin alt tarafındaki kameraya takılan görüntüde Mars'ın yüzeyi net biçimde görülüyor.
Ingenuity, Mars'tan ilk renkli fotoğrafı gönderdi - 3
Uçuşu ertelenen Ingenuity'nin 11 Nisan'da havalanması hedefleniyor.
Ingenuity, Mars'tan ilk renkli fotoğrafı gönderdi - 4
Böylece Dünya dışında bir gezegende ilk defa uçan araç kullanılmış olacak.
Ingenuity, Mars'tan ilk renkli fotoğrafı gönderdi - 5
2.7 milyar dolarlık Perseverance Mars'ın yüzeyinden örnek toplayacak ancak Ingenuity'nin böyle bir görevi bulunmuyor.

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