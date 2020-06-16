İngiliz bilim insanları: Samanyolu’ndaki 30’dan fazla gezegende medeniyet olabilir

16.06.2020 - 08:07
Peki dünya dışı bir medeniyet insanoğlu ile temasa geçerse hayatlarımızda neler değişecek?
Bir zamanlar yaşadığı gezegeni evrenin merkezi olarak kabul eden ve elde edilen yeni bilgiler çerçevesinde bunun gerçeği yansıtmadığını zor da olsa kabul eden insanoğlu için kuşkusuz evrende yalnız olmadığını öğrenmek kendisinin özel olmadığını anlaması anlamına da gelecek.
İngiliz yazar H.G. Wells'in 1898 yılında kaleme aldığı ve Marslı bir medeniyetin gezegenimizi işgalini konu alan Dünyalar Savaşı 1938 yılında ABD'nin CBS Radyosu tarafından radyo tiyatrosu olarak yayınlanmıştı.
Anında bilgiye ulaşabilmemize imkan tanıyan günümüz iletişim teknolojileri ile 1930'ları kıyaslamak hayli komik. Ancak bu panik havası ilk temasın kamuoyuna açıklanma anının çok hassas bir iş olduğunu gözler önüne seriyor.
Tabi pek çok yönetim şekline sahip, onlarca oyun kurucuya ev sahipliği yapan gezegenimizi kimin temsil edeceği hangi aktörün 7 milyar insan adına bu adımı atacağı büyük olasılık ile o günlerin en hararetli uluslararası ilişkiler sorunu olacak.
Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking’e göre, matematiksel olarak dünya dışı varlıkların var olduğunu kabul etmek oldukça olası bir teori.
Farklı platformlarda defalarca bu varlıkların göçebe bir kültüre sahip olma olasılıklarının altını çizen Hawking, bu canlıların kendi gezegenlerindeki kaynakları tüketmiş ve yaşama uygun başka gezegen arayışı içinde olma olasılıklarının bulunduğunu da iddia etmişti.
Bu durumun son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirten İngiliz fizikçi, söz konusu arayışın gezegenimizin işgali ile sonuçlanabileceği olasılığının mevcut olduğunun altını çizdi.
Işıkların kaynağı ve neden oluştuğu ü açıklanamasa da kesin