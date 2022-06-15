İngiltere'de yapılan bir araştırma İngiliz bulldog türündeki köpeklerin genetik olarak daha sağlıksız olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu köpeklerde birçok hastalık daha sık görülüyor. Her 10 köpekten sadece biri sekiz yaşının üzerine çıkıyor. Norveç bu köpeklerin yetiştirilmesini yasaklamıştı. İngiliz bulldog köpeklerinin sağlıksız bir tür olduğu yapılan yeni araştırmalarla doğrulandı.İngiltere'deki bilim insanları bu köpeklerin diğer cinslere göre sağlık sorunları geliştirme olasılığının çok daha yüksek olduğunu tespit etti. Bazı hastalıklar için risk faktörü İngiliz bulldoglarda 30 kata kadar daha fazla. Buna rağmen bilim insanları bu türü daha sağlıklı hale getirmenin mümkün olduğunu söylüyor. Çalışmalar İngiltere'deki Kraliyet Veterine Koleji'nde görev yapan bilim insanları tarafından gerçekleştirildi. Ülke çapında gerçek hayattaki veteriner ziyaretlerinden toplanan bilgiler analiz edildi. Toplamda 2 bin 600'den fazla İngiliz bulldogların rastgele seçilen tıbbi kayıtları, buldog türüne ait olmayan 22 bin köpeğin kayıtlarıyla karşılaştırıldı. Araştırma kapsamında 40'tan fazla yaygın köpek hastalığı incelendi. Genel olarak, İngiliz bulldogların, diğer türlere göre yılda iki kat daha fazla teşhis konduğunu tespit edildi. İncelenen 40 farklı hastalık için de bu durumun geçerli olduğu farkedildi. İngiliz bulldogların, deri hastalığı geçirme ihtimali 38 kat daha fazla. Ayrıca kiraz gözleri olarak adlandırılan göz hastalığı için bu oran 26 kat. Bu semptomlar tamamen birleştiğinde İngiliz bulldogların diğer türlere göre daha az yaşadığı sonucuna ulaşıldı. Çalışma kapsamında incelenen bulldoglardan sadece 10'da birinin sekiz yaşın üzerinde olduğu tespit edildi. İngiliz bulldogların yanı sıra Fransız bulldoglar, pugllar ve Boston teriyer türündeki köpeklerin genel olarak daha fazla sağlık problemi yaşadığı tespit edildi. Veterinerler brakisefali (kısa kafalı) köpek ırklarının sağlıklı olmadığını kabul etmeleri için yetiştiricilere çağrı yapmıştı. Norveç şubat ayında İngiliz bulldog ve Cavalier King Charles spanielşerinin üremesini yasaklamıştı.