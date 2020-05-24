İngiliz devi Football Manager'ı dava etti

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kulüp avukatı bu yöntem ile Manchester United’ın armasına lisans verme hakkından mahrum ettiğini iddia ediyor.

Sega ve Sports Interactive ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada davaya konu olan materyallerin 1992’den bu yana şikayet edilmeden kullandığının altını çizdi.