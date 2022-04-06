İnsan benzeri dokunma hissine sahip 3D baskılı parmak ucu geliştirildi

Araştırma ile ilgili konuşan Bristol Üniversitesi'nin mühendislik matematiği bölümünden Profesör Nathan Lepora, “Dokunma duyumuz cildimizdeki karmaşık yapılar tarafından üretiliyor. Bunu yeniden oluşturmak için biyolojide bulunanlara benzer karmaşık yapılar oluşturmak için yumuşak ve sert malzemeleri bir araya getiren papilla adı verilen iğne benzeri tümseklerden oluşan bir ağ örgüsünün 3D baskısını içeriyor” şeklinde konuştu.