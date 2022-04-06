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İnsan benzeri dokunma hissine sahip 3D baskılı parmak ucu geliştirildi

İngiltere’deki Briston Üniversitesi’nde, insan benzeri dokunma hissine sahip 3D baskılı parmak ucu geliştirildi. "Yapay deriyi gerçek deriden daha iyi yapmak" amacıyla üretilen parmak ucunun papilla adı verilen iğne benzeri tümseklerden oluşan bir ağ örgüsünün 3D baskısı ile üretildiği belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 06.04.2022 - 11:13

İnsan benzeri dokunma hissine sahip 3D baskılı parmak ucu geliştirildi - 1

’de bilim insanları, insan benzeri dokunma hissine sahip 3D baskılı parmak ucu geliştirdiklerini duyurdu.

Bristol Üniversitesi'nde geliştirilen 3D baskılı parmak ucunda amacın "yapay deriyi gerçek deriden daha iyi yapmak" olduğu belirtildi.

İnsan benzeri dokunma hissine sahip 3D baskılı parmak ucu geliştirildi - 2

Araştırma ile ilgili konuşan Bristol Üniversitesi'nin mühendislik matematiği bölümünden Profesör Nathan Lepora, “Dokunma duyumuz cildimizdeki karmaşık yapılar tarafından üretiliyor. Bunu yeniden oluşturmak için biyolojide bulunanlara benzer karmaşık yapılar oluşturmak için yumuşak ve sert malzemeleri bir araya getiren papilla adı verilen iğne benzeri tümseklerden oluşan bir ağ örgüsünün 3D baskısını içeriyor” şeklinde konuştu.

İnsan benzeri dokunma hissine sahip 3D baskılı parmak ucu geliştirildi - 3

Lepora, "3D baskılı dokunsal parmak ucumuzun gerçek, dokunsal nöronlardan alınan kayıtlara benzeyen yapay sinir sinyalleri üretebildiğini bulduk" diye ekledi.

Geliştirilen yapay parmak ucu ve insan sinirleri tarafından üretilen sinyallerin birbirine yakın olduğu sırada, ince ayrıntılara o kadar duyarlı olmadığı tespit edilirken, Profesör Lepora, bu durumun 3D baskılı malzemenin gerçek deriden daha kalın olması nedeniyle olduğundan şüphelendiğini vurguladı.

İnsan benzeri dokunma hissine sahip 3D baskılı parmak ucu geliştirildi - 4

"İnsan dokunsal sinirleri, bir temasın basıncını ve şeklini işaret edebilen mekanoreseptörler adı verilen çeşitli sinir uçlarından sinyaller iletir" diyen Profesör, "Çalışmamızda, aynı çıkıntılı şekilleri 'hissettirirken' 3D baskılı yapay parmak ucumuzu test ettik ve sinirsel verilerle şaşırtıcı derecede yakın bir eşleşme keşfettik" ifadelerini kullandı.

İnsan benzeri dokunma hissine sahip 3D baskılı parmak ucu geliştirildi - 5

Lepora, hareketin "yumuşak robotik alanında heyecan verici bir gelişme" olduğunu da sözlerine ekledi.

Araştırmanın bulguları Royal Society Interface Dergisi'nde yayınlanan iki makalede yayımlandı.

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