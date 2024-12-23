İnsan beyninin şaşırtıcı hızı: Bilgiyi bilgisayardan daha yavaş, ama neden?

BEYİN NASIL FİLTRELİYOR?

Her an, duyularımız trilyonlarca bitlik veri toplarken, beynimiz bu verilerin yalnızca 10 bitlik kısmını kullanarak çevremizi algılıyor ve kararlar alıyor.

Meister, "Bu durum bir paradoks yaratıyor: Beyin tüm bu bilgiyi nasıl filtreliyor?" diyerek, beynin bu kadar büyük bir veriyi nasıl işlediği sorusuna dikkat çekiyor.