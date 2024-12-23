İnsan beyninin şaşırtıcı hızı: Bilgiyi bilgisayardan daha yavaş, ama neden?
Bilim insanlarının yaptığı son araştırmaya göre, insan beyni bilgiyi saniyede 10 bit hızında işliyor. Bu hız, bilgisayarların saniyede trilyonlarca işlem yapabilmesiyle kıyaslandığında oldukça düşük bir rakam olarak dikkat çekiyor. Ancak bu yavaşlık, beynin işleme tarzı ve çevresel sinir sisteminin veri toplama hızlarıyla açıklanabilir.
İnsan beyninin işlem hızı, bilgisayarlarla karşılaştırıldığında oldukça yavaş görünüyor; ancak son yapılan bir araştırma, beynin bu düşük işlem hızının şaşırtıcı bir şekilde evrimsel bir avantaj sunduğunu ortaya koydu.