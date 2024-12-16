İnsan ömrünü uzatmak mümkün mü? 500 yıl yaşayan köpekbalığının DNA dizilimi çıkarıldı!

İnsan genomunun iki katı büyüklüğünde Grönland köpekbalığının genomu, yaklaşık 6,5 milyar DNA yapı taşı içeriyor. Bu, balığın genetik yapısının ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor.

Bochum Ruhr Üniversitesi’nden Arne Sahm, bu bulgunun bilim camiasında beklenmedik bir gelişme olduğunu belirtiyor. Araştırmacılar, bu köpekbalığının uzun ömrünü sağlayan mekanizmaları anlamak için bu genetik verileri derinlemesine inceliyor.