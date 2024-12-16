İnsan ömrünü uzatmak mümkün mü? 500 yıl yaşayan köpekbalığının DNA dizilimi çıkarıldı!
Grönland köpekbalığının uzun ömrünün sırrı, bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarla çözüldü. Araştırmalara göre bu keşif, köpekbalığının uzun ömrünü sağlayan genetik mekanizmaları ortaya koyarak, insan ömrünü uzatmak için yeni araştırmaların önünü açabilir.
YÜZDE 92'Sİ ÇIKARILDI
Yapılan yeni bilimsel araştırma 500 yıl kadar uzun bir yaşam süresine sahip Grönland köpekbalığının DNA’sını detaylı bir şekilde inceleyerek bu olağanüstü ömrün ardındaki genetik mekanizmaları ortaya koydu.
Grönland köpekbalığı, bilinen en uzun ömürlü omurgalı hayvan olarak tanınıyor ve yapılan incelemeler, bu balığın genomunun yüzde 92’sinin başarıyla çıkarıldığını gösteriyor. Bu oran, bugüne kadar köpekbalıkları arasında çözülen en büyük genetik veri seti olarak dikkat çekiyor.