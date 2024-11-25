İnsan vücudu uzayda ne kadar vakit geçirebilir?
Uzayda uzun süreli görevler, kemik kaybı, kas erimesi, radyasyon riski ve ruh sağlığı gibi sorunlara yol açabiliyor. Rus kozmonot Valeri Polyakov, 2024 yılı itibarıyla 437 gün 18 saat ile uzayda en fazla vakit geçiren kozmonot olarak rekoru elinde tutuyor. Peki uzayda bir insan vücudu ne kadar dayanabilir? İşte ayrıntılar...
Uzay, özellikle kemiklerimize, kaslarımıza, kalbimize, gözlerimize ve neredeyse tüm organlarımıza zarar verir.
Yine de insanlar, uzaya gitme tutkusundan vazgeçemiyor.
Şimdiye kadar yaklaşık 700 kişi uzaya çıktı ve özel uzay uçuşlarının artmasıyla bu sayı giderek artacak.
Ancak uzun süreli uzay yolculuklarında insan vücudu ne kadar dayanabilir?