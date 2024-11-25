İnsan vücudu uzayda ne kadar vakit geçirebilir?

Yerçekimsiz ortamda bulunmak kemik yoğunluğunda kayıp, kas erimesi, kan hacminde azalma, kalp kası işlevlerinde bozulma, bulanık görme ve yön duygusunun kaybolmasına neden oluyor.

NASA ve diğer uzay ajansları, bu etkileri daha iyi anlamak ve uzun süreli uzay yolculuklarında astronotların risklerini azaltmak için çalışmalar yapıyor.

NASA’ya göre, Mars’a insanlı bir görev yaklaşık üç yıl sürecek. Ancak böyle bir yolculuk ve daha uzun süreler uzayda kalmak insan vücudunda ne gibi sonuçlar doğurur?