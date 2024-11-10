İnsan vücuduyla ilgili yeni keşif şaşırttı: Anılar sadece beyinde saklanmıyor
ABD'de yapılan yeni bir araştırmada herkesi şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı. Araştırmanın sonucuna göre anılar sadece beyinde saklanmıyor. Bilim insanları, insan beyni gibi böbrek ve sinir doku hücrelerinin de anıları saklayabildiğini tespit etti.
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, insan vücudu ile ilgili yeni bir keşfi ortaya koydu. Uzmanlar, anıların yalnızca beyinde değil, vücudun farklı bölgelerinde de saklandığını belirledi.