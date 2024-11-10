İnsan vücuduyla ilgili yeni keşif şaşırttı: Anılar sadece beyinde saklanmıyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırmada herkesi şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı. Araştırmanın sonucuna göre anılar sadece beyinde saklanmıyor. Bilim insanları, insan beyni gibi böbrek ve sinir doku hücrelerinin de anıları saklayabildiğini tespit etti.

İnsan vücuduyla ilgili yeni keşif şaşırttı: Anılar sadece beyinde saklanmıyor - 1

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, insan vücudu ile ilgili yeni bir keşfi ortaya koydu. Uzmanlar, anıların yalnızca beyinde değil, vücudun farklı bölgelerinde de saklandığını belirledi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

İnsan vücuduyla ilgili yeni keşif şaşırttı: Anılar sadece beyinde saklanmıyor - 2

Bilim insanları, beyin hücreleri arasında iletileri taşıyan ‘nörotransmitter’ kimyasallar gibi, sinir dokusu ve böbrekten alınan hücrelerin farklı kimyasal maddelere nasıl tepki verdiğini inceledi.

İnsan vücuduyla ilgili yeni keşif şaşırttı: Anılar sadece beyinde saklanmıyor - 3

Bu hücreler, belli bir süre farklı kimyasal sinyallere maruz bırakılarak ‘anı depolayan genin’ ne zaman aktif hale geleceği izlendi.

İnsan vücuduyla ilgili yeni keşif şaşırttı: Anılar sadece beyinde saklanmıyor - 4

Uzmanlar, bunu belirlemek için örnek alınan böbrek ve sinir doku hücrelerini tepki vermesi halinde parlayan bir protein üretecek şekilde tasarladı.

İnsan vücuduyla ilgili yeni keşif şaşırttı: Anılar sadece beyinde saklanmıyor - 5

Belirli süre çeşitli kimyasal sinyaller alan bu hücreler, beyin hücrelerinin anıları depolamak için yaptığı davranışı göstererek ‘anı depolayan geni’ aktif hale getirdi.

İnsan vücuduyla ilgili yeni keşif şaşırttı: Anılar sadece beyinde saklanmıyor - 6

Araştırmanın başyazarı Nikolay Kukushkin, öğrenme ile anı depolama kabiliyetinin genellikle beyin ve beyin hücreleriyle ilişkilendirildiğini fakat bu çalışmanın vücuttaki diğer hücrelerin de aynısını yapabileceğini gösterdiğini söyledi.

İnsan vücuduyla ilgili yeni keşif şaşırttı: Anılar sadece beyinde saklanmıyor - 7

Kukushkin, araştırmanın hafızanın nasıl çalıştığını anlamak ve hafıza sorunlarını tedavi etmek için yeni fırsatlar sunduğunu da ifade etti.

İnsan vücuduyla ilgili yeni keşif şaşırttı: Anılar sadece beyinde saklanmıyor - 8
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