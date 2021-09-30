İnsanlar ölümsüz olabilir mi? Araştırmacılara göre insanlık evrenin sonundan bile kurtulabilir

"NÖRONLARIMIZ YENİLENİRSE HİÇBİR ŞEY HATIRLAMAYIZ"

Martínez, "Hücrelerimizin yenilenmekten ve bölünmekten başka görevleri var. Mesela kırmızı kan hücreleri vücudumuzda oksijen taşır ve bunu yaparken bölünme yeteneklerini kaybetmeleri gerekiyor. Hücreler yaşlandıkça biz de yaşlanırız. Hidralar gibi eski hücrelerimizi öylece atamayız çünkü onlara ihtiyacımız var” dedi.

Ancak, “Örneğin, beyindeki nöronlar bilgi iletir. Bunların değiştirilmesini istemiyoruz. Çünkü aksi halde hiçbir şey hatırlamayacağız” diyen Martínez'e göre, hidralar insan hücrelerinin yaşlandıkça daha iyi işlev görmesi için araştırmacılara yol gösterebilir.