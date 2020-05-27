İnsanların neden olduğu yıkım 50 milyar yıllık bir tarihe denk

EVRENİNİN YAŞINDAN DÖRT KAT DAHA FAZLA

Araştırmacılar, yaklaşık 25 bin tür için yok olma riski verilerini kullanarak, şu anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan evrimsel tarihin miktarını hesapladılar.

Milyonlarca farklı türe ait evrimsel tarihin kolektif kaybı, 50 milyar yıllık bir rakama denk geliyor. Bu süre ise evrenin yaşından neredeyse dört kat daha uzun.