İnsanlığı yok oluştan kurtaracak sır: Gizli bir mağarada saklanıyor!
Bilim insanları, insanlığın genetik bilgisini 5 boyutlu bir kristalde depolayarak yok olma tehlikesine karşı yeni bir umut sundu. Southampton Üniversitesi ekibi, milyarlarca yıl boyunca dayanabilecek bu devrim niteliğindeki teknoloji ile gelecekteki nesillere bilgi aktarımını sağlamayı hedefliyor.
Southampton Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, insan genomunu bir kristalde depolayarak insanlığı yok olmaktan geri getirme potansiyeline sahip bir teknoloji geliştirdi.