İnsanlığı yok oluştan kurtaracak sır: Gizli bir mağarada saklanıyor!

2014 yılında Guinness Dünya Rekorları'na en dayanıklı veri depolama malzemesi olarak girmeyi başaran kristal, 360 terabayta kadar veri depolama kapasitesine sahip.



Araştırma ekibi, kristalin Dünya'daki kimyasal ve termal açıdan en dayanıklı malzemelerden biri olan erimiş kuvarsla eşdeğer olduğunu söyledi.



Donma, yangın ve bin dereceye varan sıcaklıklara kadar dayanıklı olduğu belirtildi.



Kristalin ayrıca 10 tona kadar doğrudan darbe kuvvetine dayanabildiği ve kozmik radyasyona uzun süre maruz kalmasına rağmen değişmediği söylendi.