İnsanlığı yok oluştan kurtaracak sır: Gizli bir mağarada saklanıyor!

Bilim insanları, insanlığın genetik bilgisini 5 boyutlu bir kristalde depolayarak yok olma tehlikesine karşı yeni bir umut sundu. Southampton Üniversitesi ekibi, milyarlarca yıl boyunca dayanabilecek bu devrim niteliğindeki teknoloji ile gelecekteki nesillere bilgi aktarımını sağlamayı hedefliyor.

İnsanlığı yok oluştan kurtaracak sır: Gizli bir mağarada saklanıyor! - 1

Southampton Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, insan genomunu bir kristalde depolayarak insanlığı yok olmaktan geri getirme potansiyeline sahip bir teknoloji geliştirdi.

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İnsanlığı yok oluştan kurtaracak sır: Gizli bir mağarada saklanıyor! - 2

Avusturya'nın Hallstatt kentindeki bir tuz mağarasında bulunan kristal, İnsanlığın Hafızası arşivinde saklanıyor.

Araştırmacılara göre bu devrim niteliğindeki veri depolama formatı milyarlarca yıl boyunca varlığını sürdürebilir.

Araştırma ekibi, 5D veri depolama formatının, yüksek sıcaklıklarda bile milyarlarca yıl boyunca kayıpsız bilgi saklayabildiğini belirtti. 

İnsanlığı yok oluştan kurtaracak sır: Gizli bir mağarada saklanıyor! - 3

2014 yılında Guinness Dünya Rekorları'na en dayanıklı veri depolama malzemesi olarak girmeyi başaran kristal, 360 terabayta kadar veri depolama kapasitesine sahip.

Araştırma ekibi, kristalin Dünya'daki kimyasal ve termal açıdan en dayanıklı malzemelerden biri olan erimiş kuvarsla eşdeğer olduğunu söyledi.

Donma, yangın ve bin dereceye varan sıcaklıklara kadar dayanıklı olduğu belirtildi.

Kristalin ayrıca 10 tona kadar doğrudan darbe kuvvetine dayanabildiği ve kozmik radyasyona uzun süre maruz kalmasına rağmen değişmediği söylendi.

İnsanlığı yok oluştan kurtaracak sır: Gizli bir mağarada saklanıyor! - 4

Profesör Peter Kazansky liderliğindeki ekip, verileri silika içerisinde yer alan ve 20 nanometre kadar küçük özellik boyutlarına sahip nano yapılı boşluklara hassas bir şekilde yazmak için ultra hızlı lazerler kullandı.

İnsanlığı yok oluştan kurtaracak sır: Gizli bir mağarada saklanıyor! - 5

Henüz genetik bilgi ile sentetik insan yaratmak mümkün olmasa da, 5D kristali, gelecekte bu tür ilerlemeler kaydedildiğinde bilgilerin korunmasını sağlayacak. Prof. Kazansky, 2010 yılında sentetik bir bakterinin yaratıldığını hatırlatarak, "5D hafıza kristali, gelecekte bitkiler ve hayvanlar gibi karmaşık organizmaların geri kazanılmasına olanak tanıyacak" dedi.

İnsanlığı yok oluştan kurtaracak sır: Gizli bir mağarada saklanıyor! - 6

Kristalin üzerinde, DNA'nın yapı taşları ve genlerin yerleşim düzenleri gibi evrensel elementler işlenmiş durumda. Bu görsel anahtar, kristali bulan kişiye hangi verilerin saklandığı ve nasıl kullanılabileceği konusunda bilgi veriyor.

İnsanlığı yok oluştan kurtaracak sır: Gizli bir mağarada saklanıyor! - 7

Son olarak, araştırmacılar, "Kristalin içinde saklanan verilerin gelecekte bizden sonraki bir zeka tarafından alınabileceğini düşündük" ifadesinde bulundu.

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