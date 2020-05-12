İnsanlığın Avrupa'daki en eski kanıtları bulundu

İNSANLAR İLE NEANDERTALLER 8 BİN YIL BİRLİKTE YAŞADI

The Times’a konuşan Max Planck Enstitüsü'nden evrim antropoloğu Jean-Jacques Hublin, “Şimdi ayaklarını doğu Avrupa'ya basan ilk modern insanlar ile kıtanın en batısında yaşayan son Neandertalin yok olması arasında yaklaşık 8 bin yıllık bir dönem olduğunu görüyoruz. Bu, popülasyonlar arasında sadece biyolojik açıdan değil, aynı zamanda kültürel etkileşim için de yeterince uzun bir süre'” açıklamasını yaptı.