İnsanlık tarihini elmasa yazıyor! Bilgiyi milyonlarca yıl saklamak mümkün
Bilim insanları rekor seviyede bir başarıya imza attı. Atomik boyutlarda dosyalara yer açmak için lazerlerden yararlan araştırmacılar, elmas optik disklerde bilgiyi milyonlarca yıl boyunca saklayabileceklerini keşfetti. Elmas optik disk, verileri yüzde 99'dan fazla doğrulukla kaydetti. Son bilimsel gelişmeler, elmasların tek etkileyici özelliğinin dayanıklılıkları olmadığını, aynı zamanda veri depolama yetenekleri olduğunu gösteriyor.
EN SERT DOĞAL MADDELERDEN BİRİ
Elmaslar sadece lüks bir ürün değil; aynı zamanda var olan en sert doğal maddelerden biri.
Parlaklıklarıyla dikkat çeken bu ürünler, birçok endüstriyel matkap, tıbbi cihaz ve hatta uzay sınıfı malzemelerde hayati bileşen olarak kullanılıyor.