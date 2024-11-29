İnsanlık tarihini elmasa yazıyor! Bilgiyi milyonlarca yıl saklamak mümkün

EN SERT DOĞAL MADDELERDEN BİRİ

Elmaslar sadece lüks bir ürün değil; aynı zamanda var olan en sert doğal maddelerden biri.

Parlaklıklarıyla dikkat çeken bu ürünler, birçok endüstriyel matkap, tıbbi cihaz ve hatta uzay sınıfı malzemelerde hayati bileşen olarak kullanılıyor.