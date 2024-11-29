İnsanlık tarihini elmasa yazıyor! Bilgiyi milyonlarca yıl saklamak mümkün

Bilim insanları rekor seviyede bir başarıya imza attı. Atomik boyutlarda dosyalara yer açmak için lazerlerden yararlan araştırmacılar, elmas optik disklerde bilgiyi milyonlarca yıl boyunca saklayabileceklerini keşfetti. Elmas optik disk, verileri yüzde 99'dan fazla doğrulukla kaydetti. Son bilimsel gelişmeler, elmasların tek etkileyici özelliğinin dayanıklılıkları olmadığını, aynı zamanda veri depolama yetenekleri olduğunu gösteriyor.

İnsanlık tarihini elmasa yazıyor! Bilgiyi milyonlarca yıl saklamak mümkün - 1

EN SERT DOĞAL MADDELERDEN BİRİ

Elmaslar sadece lüks bir ürün değil; aynı zamanda var olan en sert doğal maddelerden biri.

Parlaklıklarıyla dikkat çeken bu ürünler, birçok endüstriyel matkap, tıbbi cihaz ve hatta uzay sınıfı malzemelerde hayati bileşen olarak kullanılıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

İnsanlık tarihini elmasa yazıyor! Bilgiyi milyonlarca yıl saklamak mümkün - 2

REKOR DEPOLAMA ALANI

Son bilimsel gelişmeler, etkileyici olanın sadece dayanıklılıkları değil, aynı zamanda veri depolama yetenekleri olduğunu gösteriyor.

Nature Photonics dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, elmas diskleri kullanarak santimetre küp başına 1,85 terabaytlık rekor depolama alanına ulaştı.

İnsanlık tarihini elmasa yazıyor! Bilgiyi milyonlarca yıl saklamak mümkün - 3

Bilim insanları ultra hızlı lazer darbeleriyle, elmastaki bazı karbon atomlarını yerinden çıkardı. Böylece her biri sabit bir parlaklık seviyesinde boş alanlar açıldı.

İnsanlık tarihini elmasa yazıyor! Bilgiyi milyonlarca yıl saklamak mümkün - 4

VERİLERİ YÜZDE 99 DOĞRULUKLA KAYDETTİ

Araştırmacılar daha sonra her pikselin parlaklığını, belirli bir bölgenin parlaklık seviyesiyle eşleştirerek bazı sanatçıların eserlerini depoladı.

Elmas optik disk, verileri yüzde 99'dan fazla doğrulukla kaydetti.

İnsanlık tarihini elmasa yazıyor! Bilgiyi milyonlarca yıl saklamak mümkün - 5

GÜNDELİK HAYATTA KULLANILIR MI?

Elmasların günlük hayattaki depolama cihazlarının yerini alması çok muhtemel görünmüyor.

Ancak uzun ömürlü olmaları, hükümetler ve araştırma kuruluşlarına fayda sağlayabilir.

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