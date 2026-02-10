İnsansı robot Atlas takla attı. Hyundai Motor hisseleri arttı
10.02.2026 09:21
NTV - Haber Merkezi
Hyundai Motor şirketinin geliştirdiği insansı robot Atlas'ın yayınlanan videosunda takla atabilmesi ve olaylara tepki verebilmesi sosyal medyada ilgi çekti.
AKROBATİK HAREKETLER VE İNSANSI TEPKİLER
Hyundai'nin geçen ay tanıtımını Las Vegas'ta yaptığı insansı robot Atlas hızla gelişim göstermeye devam ediyor. Şirket tarafından sosyal medyaya yüklenen videoda robotun kusursuz olarak takla atabilmesi ve akrobatik hareketleri sergilemesi oldukça dikkat çekti. Videoda yalnızca fiziksel yeterlilikler değil insansı robotun olaylara karşı verdiği insansı tepkiler de yer alıyor.
Atlas'ın genel insan seviyelerinin çok ötesinde, aşırı durumlardaki tepki verme yeteneklerini gösterdiğini ve robotun seri üretime hazır olduğunun sinyalinin verildiği düşünülüyor.
2028'DE FABRİKALARDA ÇALIŞACAK
Bloomberg'de yer alan bilgiye göre İnsansı robot Atlas'ın tanıtımından ve sosyal medyada dikkat çekmesinin ardından Hyundai şirketinin hisseleri de Seul borsasında yüzde 5,7 oranında ani bir sıçrama yaşadı.
İnsansı robot'un 2028 yılında Hyundai otomobil üretim tesislerinde çalışmaya başlayacağı belirtildi. Açıklamada, robotun dokunma duyusuna sahip insan boyutunda ellere ve 50 kg'a kadar ağırlık kaldırabilen ve -20°C ile 40°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilen tamamen dönebilen eklemlere sahip olduğu ifade edildi.