İnsansı robot Atlas takla attı. Hyundai Motor hisseleri arttı

Bloomberg 'de yer alan bilgiye göre İnsansı robot Atlas'ın tanıtımından ve sosyal medyada dikkat çekmesinin ardından Hyundai şirketinin hisseleri de Seul borsasında yüzde 5,7 oranında ani bir sıçrama yaşadı.

İnsansı robot'un 2028 yılında Hyundai otomobil üretim tesislerinde çalışmaya başlayacağı belirtildi. Açıklamada, robotun dokunma duyusuna sahip insan boyutunda ellere ve 50 kg'a kadar ağırlık kaldırabilen ve -20°C ile 40°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilen tamamen dönebilen eklemlere sahip olduğu ifade edildi.