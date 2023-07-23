İnsansız kara aracı BARKAN, TSK envanterine girdi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız kara aracı BARKAN, güvenlik güçlerinin envanterine girdi.
İNSANSIZ KARA ARACI BARKAN, TSK ENVANTERİNE GİRDİ
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız kara aracı BARKAN, güvenlik güçlerinin envanterine girdi.
HAVELSAN, operasyonel platform anlamında BARKAN ile envantere ilk ürünlerini kazandırmış oldu. Bu kapsamda BARKAN I ve BARKAN II güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.