Instagram 14 yaşında

Rekabet Kurulu da 2022 yılında çatı şirket Meta'ya, Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı gerekçeleriyle 346 milyon lira idari para cezası kesti.

Soruşturma sonunda şirkete bu ihlalini gidermesi için süre tanınırken, endişeleri giderecek nitelikteki uyum tedbirleri sunulana kadar şirkete her gün için idari para cezası uygulandı.

Şirket tarafından bu yıl Kurula sunulan uyum tedbirleri yeterli görülürken, firmaya soruşturma ve uyum sürecinde kesilen toplam ceza 898 milyon lirayı buldu.