Instagram 14 yaşında
Aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyara ulaşan popüler sosyal medya platformu Instagram, 14 yıl hayatımıza girdi. Instagram, Türkiye'de kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalar arasında yer alıyor. Dünyanın en konuşulan uygulamaları arasında yer alan Instagram'ın marka değerinin 70 milyar dolar olduğu hesaplanıyor.
6 Ekim 2010 yılında kurulan Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında bulunuyor.
Dünyadaki aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı aşan platform, 9 Şubat'ta hayata geçirdiği bir dizi özellikle tepkilerin odağına yerleşti.