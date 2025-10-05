Instagram 15 yaşında
Popüler sosyal medya platformu olan Instagram, 15 yaşına girdi. Fotoğraf paylaşım uygulaması olarak başlayan Instagram, bugün 3 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaştı ve güçlü bir pazarlama kanalı haline dönüştü.
Fotoğraf ve video paylaşımına yönelik bir sosyal medya platformu olan Instagram, 15 yaşında.
Uygulama, artık birçok kişinin telefona her uzandığında açmayı alışkanlık haline getirdiği uygulamalardan biri oldu.
Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından yalnızca fotoğraf paylaşımı amacıyla geliştirilen Instagram, 6 Ekim 2010'da Apple'ın uygulama mağazasında yayınlandı.