Instagram canlı yayın özelliğini değiştiriyor

Ios ve Android işletim sistemlerinin uygulama mağazalarında yaptığı güncelleme ile birlikte kullanıcılarına, “Uygulama içi satın alımlar’ bölümünden ‘Instagram Subscriptions (Abonelikleri)’ bölümünü ekleyen Instagram’ın yeni özelliğinin ücretleri de belli oldu.