Instagram çocukları korumak için gizlilik ayarlarını güncelliyor: Ebeveynler mesajları kontrol edebilecek

HER 1 SAATTE UYARI

18 yaşın altındaki kullanıcılar yalnızca takip ettikleri ya da bağlı oldukları kişilerden mesaj alabilecek ve yalnızca takip ettikleri kullanıcılar tarafından etiketlenebilecek ya da onlardan bahsedilebilecek.

Ayrıca çocuk kullanıcıların platformu her gün 1 saat kullandıktan sonra uygulamadan ayrılmaları için bir bildirim alacakları kaydedildi.