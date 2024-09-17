Instagram çocukları korumak için gizlilik ayarlarını güncelliyor: Ebeveynler mesajları kontrol edebilecek

Instagram, çocuk kullanıcıları korumak için gizlilik ayarlarını değiştiriyor. 18 yaş altı hesapların platform üzerinde bazı kısıtlamalara uğrayacağı ve ebeveynlerin çocuklarının kimlerle mesajlaştığını kontrol edebileceği kaydedildi. Öte yandan bu uygulamanın 2025'in başında küresel olarak hayata geçirilmesi planlanıyor.

Instagram çocukları korumak için gizlilik ayarlarını güncelliyor: Ebeveynler mesajları kontrol edebilecek - 1

Instagram, ABD'deki bir çok genç için varsayılan gizlilik ayarlarını değiştirerek çocuk kullanıcıları güvende tutma ve ebeveynlere çevrimiçi etkileşimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamalarına olanak tanıyor.

Şirket yaptığı açıklamada, bu daha kısıtlayıcı ayarların 18 yaşın altındaki tüm Instagram kullanıcıları için otomatik olarak açılacağını söyledi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Instagram çocukları korumak için gizlilik ayarlarını güncelliyor: Ebeveynler mesajları kontrol edebilecek - 2

YAPAY ZEKAYLA YAŞ TESPİT EDİLECEK

Meta, yaşı 18'in altında bulunan kullanıcıların platform üzerinde doğum gününü değiştirerek yeni kısıtlamalardan kaçmaya çalışması halinde, yapay zeka teknolojisini kullanarak bu kullanıcıları proaktif olarak bulmaya ve onları daha kısıtlayıcı hesaplar listesine almaya çalışacağını söyledi.

Instagram çocukları korumak için gizlilik ayarlarını güncelliyor: Ebeveynler mesajları kontrol edebilecek - 3

HER 1 SAATTE UYARI

18 yaşın altındaki kullanıcılar yalnızca takip ettikleri ya da bağlı oldukları kişilerden mesaj alabilecek ve yalnızca takip ettikleri kullanıcılar tarafından etiketlenebilecek ya da onlardan bahsedilebilecek.

Ayrıca çocuk kullanıcıların platformu her gün 1 saat kullandıktan sonra uygulamadan ayrılmaları için bir bildirim alacakları kaydedildi.

Instagram çocukları korumak için gizlilik ayarlarını güncelliyor: Ebeveynler mesajları kontrol edebilecek - 4

EBEVEYNLER KİMLERLE MESAJLAŞILDIĞINI GÖREBİLECEK

Ebeveynlerin de çocuklarının hangi hesaplarla mesajlaştığını görebileceği, ancak mesajların içeriklerini okuyamayacakları aktarıldı.

Instagram çocukları korumak için gizlilik ayarlarını güncelliyor: Ebeveynler mesajları kontrol edebilecek - 5

2025'TEN İTİBAREN KÜRESEL OLARAK UYGULANACAK

Yeni kısıtlamalar önümüzdeki 60 gün içinde ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'daki 18 yaşın altındaki tüm kullanıcılar için geçerli olacak ve Meta bunları bu yıl içinde Avrupa Birliği'nin geri kalanına dağıtmayı planlıyor.

Bu kısıtlamalar 2025'in başlarından itibaren küresel olarak uygulanacak.

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