Instagram çocukları korumak için gizlilik ayarlarını güncelliyor: Ebeveynler mesajları kontrol edebilecek
Instagram, çocuk kullanıcıları korumak için gizlilik ayarlarını değiştiriyor. 18 yaş altı hesapların platform üzerinde bazı kısıtlamalara uğrayacağı ve ebeveynlerin çocuklarının kimlerle mesajlaştığını kontrol edebileceği kaydedildi. Öte yandan bu uygulamanın 2025'in başında küresel olarak hayata geçirilmesi planlanıyor.
Instagram, ABD'deki bir çok genç için varsayılan gizlilik ayarlarını değiştirerek çocuk kullanıcıları güvende tutma ve ebeveynlere çevrimiçi etkileşimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamalarına olanak tanıyor.
Şirket yaptığı açıklamada, bu daha kısıtlayıcı ayarların 18 yaşın altındaki tüm Instagram kullanıcıları için otomatik olarak açılacağını söyledi.