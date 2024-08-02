Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor, ne zaman açılacak?
Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'a bu sabah itibariyle ülkesel çapta erişim problemi yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren Instagram hesaplarına giriş yapamayan pek çok kişi, bu durumun teknik mi yoksa başka bir nedenden dolayı mı olduğunu merak ediyordu. Konuya ilişkin resmi açıklamayla birlikte Instagram'a erişim sorunun nedeni belli oldu. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram erişim engeli ne zaman kalkar? Instagram ne zaman düzelecek?
Ünlü sosyal medya platformu Instagram’a ulaşım sağlanamadığı belirtiliyor. Instagram kullanıcıları bu sabah platforma erişim sağlayamadı. Konuya ilişkin X (Twitter) adlı sosyal medya platformunda da çok sayıda yorum yapıldı. İşte, Instagram'a erişim sorununda son gelişmeler...