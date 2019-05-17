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Instagram 'Direct' uygulamasını kapatıyor

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram, Direct uygulamasını kapatıyor

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    Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, bir süre önce ayrıca yayınladığı yan uygulaması Direct'i kapatmaya karar verdi.

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    Direct uygulaması, Instagram içinden de erişilebilen ve kullanıcıların özel olarak diğer kullanıcılarla mesajlaşabilmesine olanak veriyor. 

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    Direct özelliğinin kullanımını artırmak adına şirket, ayrıca yayınladığı Direct uygulamasını indirmeye sunmuş ve kullanan kitlede büyük bir artış yaşanmıştı.
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    Ancak Instagram, bugün kullanıcılarına gönderdiği yeni mesajında Direct uygulamasını kapatacağını duyurdu.
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    Bunun yerine kullanıcılar artık doğrudan Instagram'ın içinden konuşmalarına devam edecek.
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    Daha önce de Facebook'un içinde bulunan Messenger özelliği ayrı bir uygulamaya dönüşmüş ve milyonlarca kullanıcı bu uygulamayı indirmek zorunda bırakılmıştı.
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    Instagram'da ise aynı politikayı sürdürmeyen şirket; WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger'ı bir araya getirmeye çalışıyor ve entegrasyon süreci devam ediyor.

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