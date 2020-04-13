Instagram duyurdu: O özellik masaüstüne geliyor

ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram internet tarayıcılarından direkt mesajlara ulaşma özelliğini tüm dünyaya açacağını duyurdu. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram yeni özelliğini duyurdu. Dünyanın en çok paylaşım yapılan sosyal medya platformlarından Instagram'da direkt mesajlar sadece uygulama üzerinden görülebiliyordu. Şirket kısa bir süre önce internet tarayıcısından da direkt mesajların görülmesini sınırlı bir kitleye açmıştı. Instagram artık bütün kullanıcılarının tarayıcı üzerinden direkt mesajlara erişebileceğini duyurdu. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg daha önce yaptığı açıklamada mesajlaşmak isteyen kullanıcıların önündeki platform engelini kaldırmak istediğini söylemişti. Zuckerberg amaçlarının şirketin bünyesinde bulunan Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kullanıcıların birbirlerine mesaj gönderebilecekleri bir sitem olduğunu belirtmişti.