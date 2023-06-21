Instagram duyurdu: Reels videoları indirilebilecek (Instagram Reels indirme özelliği ne zaman gelecek?)

Instagram, herkese açık olarak paylaşılan Reels videoların indirilmesi için yeni bir özelliği test ediyor.



Rakip firma TikTok, uzun süredir bu özelliği kullanıyordu ve

platformun dışında uygulamanın filigranı ile paylaşılan videolar sayesinde popülaritesi arttı.