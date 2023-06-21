Instagram duyurdu: Reels videoları indirilebilecek (Instagram Reels indirme özelliği ne zaman gelecek?)
Instagram başkanı Adam Mosseri, artık herkese açık olarak paylaşılan Reels videolarının uygulama içinden indirilebileceğini söyledi. Herkese açık olarak Reels paylaşan kullanıcılar isterlerse indirme özelliğini kapatarak paylaşım yapabilecekler. Peki Instagram Reels indirme özelliği ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Instagram, herkese açık olarak paylaşılan Reels videoların indirilmesi için yeni bir özelliği test ediyor.
Rakip firma TikTok, uzun süredir bu özelliği kullanıyordu ve
platformun dışında uygulamanın filigranı ile paylaşılan videolar sayesinde popülaritesi arttı.