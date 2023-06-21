Instagram duyurdu: Reels videoları indirilebilecek (Instagram Reels indirme özelliği ne zaman gelecek?)

Instagram başkanı Adam Mosseri, artık herkese açık olarak paylaşılan Reels videolarının uygulama içinden indirilebileceğini söyledi. Herkese açık olarak Reels paylaşan kullanıcılar isterlerse indirme özelliğini kapatarak paylaşım yapabilecekler. Peki Instagram Reels indirme özelliği ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Instagram duyurdu: Reels videoları indirilebilecek (Instagram Reels indirme özelliği ne zaman gelecek?) - 1

Instagram, herkese açık olarak paylaşılan Reels videoların indirilmesi için yeni bir özelliği test ediyor.

Rakip firma TikTok, uzun süredir bu özelliği kullanıyordu ve
platformun dışında uygulamanın filigranı ile paylaşılan videolar sayesinde popülaritesi arttı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Instagram duyurdu: Reels videoları indirilebilecek (Instagram Reels indirme özelliği ne zaman gelecek?) - 2

AMERİKA'DA KULLANIMA AÇILDI

Techcrunch'a göre, Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, Instagram canlı yayınında Amerika'da yaşayan kullanıcıların herkese açık olarak paylaşılan Reels videolarını galerilerine indirebileceklerini aktardı. Paylaş simgesine dokunduktan sonra indir seçeneğiyle bu özelliğin kullanılabileceği belirtildi.

Mosseri, gizli hesaplarda bulunan Reels videolarının indirmeye uygun olmadığını ancak herkese açık olarak Reels videosu paylaşılırken kullanıcıların dilerse indirme özelliğini kapatabileceğini ifade etti.

Instagram duyurdu: Reels videoları indirilebilecek (Instagram Reels indirme özelliği ne zaman gelecek?) - 3

FİLİGRAN OLABİLİR

Mosseri, indirilen Reels videosunda filigran olup olmayacağını belirtmezken, indirilen videonun hesap adıyla birlikte Instagram logosunun gösterilebileceği ifade ediliyor.

Instagram duyurdu: Reels videoları indirilebilecek (Instagram Reels indirme özelliği ne zaman gelecek?) - 4

GEÇİRİLEN SÜRE YÜZDE 24 ARTTI

Reels videoların son dönemde Meta'nın büyümesini ve gelirini artırması için odak noktası oldu. 2023'ün ilk çeyreğinde Mark Zuckerberg, yapay zeka destekli Reels önerileri sayesinde Instagram'da geçirilen sürenin yüzde 24 arttığını söyledi.

Instagram duyurdu: Reels videoları indirilebilecek (Instagram Reels indirme özelliği ne zaman gelecek?) - 5

REELS İNDİRME ÖZELLİĞİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şu anda yalnızca Amerika'da bulunan kullanıcılarına bu özelliği açan Instagram'ın ilerleyen zamanlarda aşamalı olarak tüm dünyada kullanıma açması bekleniyor.

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