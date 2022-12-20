Instagram gönderiler engellendiğinde bilgilendirme yapacak

Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, hesabından paylaştığı bir videoyla yeni bir güncellemeyi hayata geçirdiklerini duyurdu.
Instagram'da shadow ban isimli bir uygulama bulunuyor. Bu filtreye takılan içerik üreticilerinin gönderileri akışta veya keşfet kısmında gösterilmiyor.
Yeni güncellemeyle beraber; Instagram, gönderilerin diğer kullanıcılara gösterilmediğine dair kişiye uyarı verecek. Bundan böyle, içerik üreticileri akış veya keşfette engellediğinde bunu bilecek.
Gönderilerin neden engellendiğini de açıklayan Mosseri, bunun Instagram'da belirtilen topluluk kurallarıyla ilgili olduğunu söyledi. Bu kurallara uyulmadığı takdirde kişiler, sistem tarafından engellenecek.
Hesabınızda böyle bir durum olduğunu anlamak için;
Ayarlar > Hesap ayarları > Hesap durumu
Eğer profilinizde herhangi bir engel varsa, buradan görüntüleyebilirsiniz.