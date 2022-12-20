Instagram gönderiler engellendiğinde bilgilendirme yapacak

Instagram kurucusu ve CEO'su Adam Mosseri, platforma gelecek yeni özellikleri sosyal medya hesaplarından duyurdu. Özellikle içerik üreticilerini ilgilendiren bu yeni güncellemeyle Instagram, kişinin gönderileri engellendiğinde ona bildirim verecek.

Instagram gönderiler engellendiğinde bilgilendirme yapacak - 1

Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, hesabından paylaştığı bir videoyla yeni bir güncellemeyi hayata geçirdiklerini duyurdu.

Instagram gönderiler engellendiğinde bilgilendirme yapacak - 2

Instagram'da shadow ban isimli bir uygulama bulunuyor. Bu filtreye takılan içerik üreticilerinin gönderileri akışta veya keşfet kısmında gösterilmiyor.

Instagram gönderiler engellendiğinde bilgilendirme yapacak - 3

Yeni güncellemeyle beraber; Instagram, gönderilerin diğer kullanıcılara gösterilmediğine dair kişiye uyarı verecek. Bundan böyle, içerik üreticileri akış veya keşfette engellediğinde bunu bilecek.

Instagram gönderiler engellendiğinde bilgilendirme yapacak - 4

Gönderilerin neden engellendiğini de açıklayan Mosseri, bunun Instagram'da belirtilen topluluk kurallarıyla ilgili olduğunu söyledi. Bu kurallara uyulmadığı takdirde kişiler, sistem tarafından engellenecek.

Instagram gönderiler engellendiğinde bilgilendirme yapacak - 5

Hesabınızda böyle bir durum olduğunu anlamak için;

Ayarlar > Hesap ayarları > Hesap durumu

Eğer profilinizde herhangi bir engel varsa, buradan görüntüleyebilirsiniz.

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