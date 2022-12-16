Instagram artık "hacklenen" hesapları kurtaracak!

Instagram, hacklenen hesapları kurtarmaya yönelik yeni bir güncelleme duyurdu. Kullanıcılar artık "Hesabım başkasının eline geçti" seçeneği ile hesaplarını kurtarabilecek.

Instagram artık "hacklenen" hesapları kurtaracak! - 1

Popüler sosyal medya platformu Instagram'dan kullanıcıları sevindirecek haber geldi.

Instagram artık "hacklenen" hesapları kurtaracak! - 2

Kullanıcılar artık hacklenme ve kötü niyetli yazılımlara karşı hesabını koruyabilecek.

Instagram artık "hacklenen" hesapları kurtaracak! - 3

Şirket, hacked sayfasını devreye sokarak kullanıcıların çalınan hesapları kurtarabilmesini amaçlıyor.

Instagram artık "hacklenen" hesapları kurtaracak! - 4

Kullanıcılar ilgili sayfa üzerinden, "Hesabım başkasının eline geçti" seçeneğiyle basitçe bir işlem gerçekleştirerek hacklenen hesabını geri alabilecek.

Instagram artık "hacklenen" hesapları kurtaracak! - 5

Instagram, sizden işlem yapabilmeniz adına ikinci adımda ise hesabınızın kullanıcı adını, kayıtlı telefon numarasını veya e-posta adresini talep edecek.

Bu şartları doğru bir şekilde tamamlamanız durumunda tekrar hesabınıza erişim sağlayabileceksiniz.

Instagram artık "hacklenen" hesapları kurtaracak! - 6

Güncelleme Instagram tarafından şu şekilde duyuruldu:

"Instagram hesabınıza erişimi kaybetmenin stresli olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle, kullanıcıların hesaplarına erişimlerini kaybetmeleri durumunda geri almak için birden fazla seçeneğe sahip olmasını sağlamak istiyoruz."

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