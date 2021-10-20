Instagram hikayelerdeki link paylaşma özelliği için yüksek takipçi sınırlamasını kaldırdı

Sosyal medya platformu Instagram, içerik paylaşımlarında değişikliğe gidiyor. Şirket kısa süre önce daha uzun hikayeler üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Instagram son olarak hikayelerden link paylaşma konusunda kuralları esnetiyor. Hikayeden link paylaşabilmek için çok sayıda takipçiye ihtiyaç duyuluyordu. Link sticker özelliğiyle bu durum değişti.

Haberler - ntv.com.tr 20.10.2021 - 08:08 | Son Güncelleme : 28.10.2021 - 13:11

Instagram hikayelerdeki link paylaşma özelliği için yüksek takipçi sınırlamasını kaldırdı - 1

Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.

Sosyal medya platformı Instagram uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir geliştirmeyi gündemine aldı.

Instagram hikayelerdeki link paylaşma özelliği için yüksek takipçi sınırlamasını kaldırdı - 2

Şimdiye kadar story (hikayeler) sekmesinden link paylaşabilmek için 10 binden fazla takipçiye sahip olmak gerekiyordu. 

Artık bu kural değişti. Hikayelerde sticker arasına gelen özellikle link eklemek mümkün. Ancak bu özellik halen sınırlı sayıda kullanıcıya açılmış durumda. Instagram'ın kısa süre içerisinde bu özelliği daha fazla kullanıcıya açması bekleniyor. 

Instagram hikayelerdeki link paylaşma özelliği için yüksek takipçi sınırlamasını kaldırdı - 3

Instagram 30 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyordu.

Şirketin bu güncellemeyi gündemine aldığı paylaşıldı.

Instagram hikayelerdeki link paylaşma özelliği için yüksek takipçi sınırlamasını kaldırdı - 4

Instagram, kullanıcılara beğenme sayısını gizleme imkanı tanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram bu özellikle sosyal medya baskısını azaltmayı hedefliyor.

Instagram hikayelerdeki link paylaşma özelliği için yüksek takipçi sınırlamasını kaldırdı - 5

Bu özelliği aktifleştirmiş olan kullanıcılar bir takipçinin adını görüp yanında "diğerleri" ifadesiyle karşılaşacak. Instagram şimdiye kadar kullanıcı adı ve x sayıda kişi beğendi olarak paylaşımları gösteriyordu.

Instagram hikayelerdeki link paylaşma özelliği için yüksek takipçi sınırlamasını kaldırdı - 6

Instagram'ın bu özelliği 2019'dan beri bazı ülkelerde test ediliyordu. Şimdi ise dünya genelinde kullanıma açıldı.

Instagram hikayelerdeki link paylaşma özelliği için yüksek takipçi sınırlamasını kaldırdı - 7

OTOMATİK DEŞİFRE

Her gün milyonlarca kullanıcı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunuyor.

Platform hikayelere getirdiği yeni efektle kullanıcıların işini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Instagram hikayelerdeki link paylaşma özelliği için yüksek takipçi sınırlamasını kaldırdı - 8

Instagram'ın yeni özelliği caption ile hikayelere yazı yazmak için konuşmanız yeterli olacak.

Yani uygulama otomatik olarak sizin söylediklerinizi yazıya dökecek.

Instagram hikayelerdeki link paylaşma özelliği için yüksek takipçi sınırlamasını kaldırdı - 9

Özellik halen test aşamasında. ABD'de sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.

Henüz Türkiye'deki kullanıcılar caption özelliğini kullanamıyor. Özelliğin yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma açılması bekleniyor.

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