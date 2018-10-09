Instagram hikayelerinde yeni dönem
DHA
Instagram'daki Hikayeler özelliği kısa paylaşımlar yapılması için tasarlandı. Instagram Hikayeler artık 15 saniyeden uzun video kaydedildiğinde veya önceden çekilmiş olan bir video yüklendiğinde görüntüyü otomatik olarak bölümlere ayırıyor.
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Instagram nihayet kullanıcıların fazlasıyla sevineceği bir özelliği hayata geçiriyor.
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Instagram'daki Hikayeler özelliği kısa paylaşımlar yapılması için tasarlandı ve bu yüzden kullanıcıların hikayelerine 15 saniyeden uzun video yükleme şansı yoktu.
Yüklemek isteseler bile videoyu kırparak 15’er saniyelik parçalar halinde paylaşmaları gerekiyordu.
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Ancak yapılan değişiklikle birlikte uzun video paylaşımı daha kolay hale getirildi.
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Popüler platform, yeni özelliği mobil uygulamalarında kullanıma sundu.
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5Yapmanız gereken tek şey 15 saniyelik sınır endişesi olmadan video kaydına başlamak.
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6Uygulama, 15 saniyeden uzun paylaşım yapabilmeniz için hikayenizin bölümlerini otomatik olarak oluşturacak.
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