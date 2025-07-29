Instagram konum kapatma: Instagram arkadaş haritası nedir, nasıl kapatılır?

Instagram, "Arkadaş Haritası" özelliğiyle konum paylaşımını daha görünür hale getirirken, gizliliğini korumak isteyen kullanıcılar bu özelliği kapatmanın yollarını araştırıyor. iPhone kullanıcıları için Instagram’da konum paylaşımını devre dışı bırakmak oldukça kolay. Peki, Instagram arkadaş haritası nasıl kapatılır?

Instagram konum kapatma: Instagram arkadaş haritası nedir, nasıl kapatılır? - 1

Meta çatısı altındaki Instagram, kullanıcıların gerçek zamanlı konumlarını harita üzerinden arkadaşlarıyla paylaşmasına olanak tanıyan yeni özelliği "Arkadaş Haritası" (Friend Map) ile dikkat çekiyor. Snapchat’in “Snap Map” özelliğine benzer yapısıyla tanıtılan bu yenilik, kullanıcı deneyimini daha sosyal hale getirmeyi hedeflese de, gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Instagram konum kapatma: Instagram arkadaş haritası nedir, nasıl kapatılır? - 2

ABD merkezli teknoloji siteleri The Verge ve TechCrunch’ın haberlerine göre, bu özellik şu an sınırlı kullanıcı gruplarında test ediliyor ancak ilerleyen haftalarda daha geniş çapta kullanıma sunulması planlanıyor. Harita üzerinden arkadaşların konumlarının görülmesi, kullanıcıların belirli lokasyonlarda ne zaman bulunduklarını da açığa çıkarabiliyor.

Instagram konum kapatma: Instagram arkadaş haritası nedir, nasıl kapatılır? - 3

GİZLİLİK TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

Siber güvenlik uzmanlarına göre, anlık konum paylaşımı özellikle genç kullanıcılar için çeşitli riskler taşıyor. Wired dergisine konuşan dijital gizlilik araştırmacıları, bu tarz sosyal harita özelliklerinin kötü niyetli kişiler tarafından da kullanılabileceğine dikkat çekiyor.

Instagram konum kapatma: Instagram arkadaş haritası nedir, nasıl kapatılır? - 4

INSTAGRAM KONUM PAYLAŞMA (ARKADAŞ HARİTASI) ÖZELLİĞİNİ KAPATMA

iPhone Ayarlarından Konum Erişimini Kapatın

Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Konum Servisleri yolunu izleyin.

Uygulamalar listesinden Instagram’ı bulun.

"Konum" seçeneğine girin.

"Asla" seçeneğini işaretleyin. Böylece Instagram sizin konumunuza erişemez.

Instagram Üzerinden "Yakın Arkadaşlar" Listesini Temizleyin

Instagram uygulamasını açın.

Sağ üst köşedeki üç çizgi simgesine dokunun ve Yakın Arkadaşlar’a girin.

Listedeki kişileri silerek konumunuzu görebilecek kullanıcıları sıfırlayın.

Böylece "Arkadaş Haritası"nda görünmez olursunuz.

Instagram konum kapatma: Instagram arkadaş haritası nedir, nasıl kapatılır? - 5

ÖZELLİK KADEMELİ OLARAK SUNULUYOR

Instagram'ın "Arkadaş Haritası" özelliği şu an kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor. Eğer bu özellik telefonunuzda görünüyorsa, yukarıdaki adımlarla konum paylaşımınızı sınırlayabilir ya da tamamen kapatabilirsiniz.

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