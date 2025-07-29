Instagram konum kapatma: Instagram arkadaş haritası nedir, nasıl kapatılır?

ABD merkezli teknoloji siteleri The Verge ve TechCrunch’ın haberlerine göre, bu özellik şu an sınırlı kullanıcı gruplarında test ediliyor ancak ilerleyen haftalarda daha geniş çapta kullanıma sunulması planlanıyor. Harita üzerinden arkadaşların konumlarının görülmesi, kullanıcıların belirli lokasyonlarda ne zaman bulunduklarını da açığa çıkarabiliyor.