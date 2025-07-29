Instagram konum kapatma: Instagram arkadaş haritası nedir, nasıl kapatılır?
Instagram, "Arkadaş Haritası" özelliğiyle konum paylaşımını daha görünür hale getirirken, gizliliğini korumak isteyen kullanıcılar bu özelliği kapatmanın yollarını araştırıyor. iPhone kullanıcıları için Instagram’da konum paylaşımını devre dışı bırakmak oldukça kolay. Peki, Instagram arkadaş haritası nasıl kapatılır?
Meta çatısı altındaki Instagram, kullanıcıların gerçek zamanlı konumlarını harita üzerinden arkadaşlarıyla paylaşmasına olanak tanıyan yeni özelliği "Arkadaş Haritası" (Friend Map) ile dikkat çekiyor. Snapchat’in “Snap Map” özelliğine benzer yapısıyla tanıtılan bu yenilik, kullanıcı deneyimini daha sosyal hale getirmeyi hedeflese de, gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor.