Instagram Lite geri döndü: Artık Reels desteği bulunuyor

Uygulamanın en büyük özelliği boyutu. Yeni Instagram Lite sadece 2 megabaytlık yer kaplıyor. Ayrıca yeni sürümde Instagram'ın birkaç ay önce aktifleştirdiği Reels özelliği de bulunuyor.

Uygulama aracılığı ile mesaj alıp göndermek, videoları paylaşmak da artık mümkün. Yayından kaldırılan ilk sürümde bu özellikler yer almıyordu.

Facebook'tan Tzach Hadar, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ekiplerimiz, uygulamalarımızın bu hafif sürümlerini düşük bağlantıya veya sınırlı veri planlarına sahip kişiler için geliştiriyor.Çünkü temel amacımız kimseyi geride bırakmamak. Instagram deneyiminin cihaz, platform ve ağ kalitesinden bağımsız olarak sorunsuz devam etmesi en önemli amacımız."