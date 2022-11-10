Instagram not özelliğiyle MSN'li yılları hatırlattı... Instagram durum güncellemesi nasıl yapılır?

Popüler sosyal medya platformu Instagram, yeni ve ilginç özellikler sunarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram son olarak düşüncelerinizi takipçilerinizle paylaşmanıza olanak tanıyan not özelliği ile gündemde. Instagram notları, düşüncelerinizi kısa metin gönderilerinde paylaşmanıza olanak tanır. Sizi takip eden takipçilerle veya sadece birkaç arkadaşınızla bir not paylaşabilirsiniz.