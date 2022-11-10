Instagram not özelliğiyle MSN'li yılları hatırlattı... Instagram durum güncellemesi nasıl yapılır?

Popüler sosyal medya platformu Instagram, yeni ve ilginç özellikler sunarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram son olarak düşüncelerinizi takipçilerinizle paylaşmanıza olanak tanıyan not özelliği ile gündemde. Instagram notları, düşüncelerinizi kısa metin gönderilerinde paylaşmanıza olanak tanır. Sizi takip eden takipçilerle veya sadece birkaç arkadaşınızla bir not paylaşabilirsiniz.
Ayrıca, Instagram bir seferde yalnızca bir not göndermenize izin verir. Bu nedenle, başka bir not bırakmaya çalışırsanız, mevcut notunuzun yerine geçecektir.
Android telefonunuzda veya iPhone'unuzda Instagram uygulamasını açın.
Sağ üst köşedeki direkt mesajlar simgesine dokunun.
Arama çubuğu ve mesajlarınız arasında "notlar" bölümünü bulacaksınız. Notunuzu oluşturmak için “not bırakın” düğmesine dokunun.
Instagram, notlarınızı iki grup insanla paylaşmanıza olanak tanır: Takip ettiğiniz takipçileriniz ve yakın arkadaş listeniz. Uygun gizlilik ayarını seçin.
Bir Not yayınladıktan sonraki 24 saat içinde yeni bir not eklemek isterseniz, önce mevcut notunuz silinecek ve ancak bundan sonra başka bir not ekleyebileceksiniz.
Instagram notları, hikayeler gibi ancak metin tabanlıdır.
Yalnızca 24 saat sürerler ve ardından otomatik olarak kaybolurlar.
Yayınlanan notlar bir bildirim göndermez veya özet akışınızda görünmez. Bunlar yalnızca mesajlar bölümünde görünür.
Kişiler Notlarınıza yanıt verebilir ve yanıt bir mesajda görünür.