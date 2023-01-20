Instagram "Sessiz Mod" özelliğini kullanıma sundu: Sessiz Mod nasıl açılır? Sessiz Mod Türkiye'de ne zaman kullanılacak?

Meta’dan yapılan açıklamada, yeni uygulamanın amacına yönelik, "Bugün, insanlara, özellikle de gençlere, Instagram'daki zamanlarını ve deneyimlerini yönetmeleri için yeni yollar sunuyoruz. Bu yeni özellikler, gençler için anlamlı olan ve içerik üreticileri için gerçekten yararlı şeyler oluşturmak için devam eden çalışmalarımızı yansıtıyor" denildi.