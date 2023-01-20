Instagram "Sessiz Mod" özelliğini kullanıma sundu: Sessiz Mod nasıl açılır? Sessiz Mod Türkiye'de ne zaman kullanılacak?

Sosyal medya bağımlılığı günümüzde giderek büyüyen bir endişeye neden oluyor. Akıllı telefonların yaygınlaşması ve internete erişimin kolaylaşması ile özellikle gençler sosyal medya platformlarında daha fazla zaman harcıyor. Bu, arkadaşlar ve aile ile iletişim halinde olmak ve bilgi paylaşmak için harika bir yol olabilirken, aşırı sosyal medya kullanımı kişilerin akıl sağlığında olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Instagram, akıllı telefon bağımlığı ile mücadele etmek için "Sessiz Mod" (Quite Mode) adı verilen yeni bir özelliğini kullanıcılara sundu. "Sessiz Mod" nedir?", "Sessiz Mod Türkiye'de ne zaman kullanılacak?", "Instagram'da Sessiz Mod nasıl açılır?" gibi soruların yanıtlarını haberde bulabilirsiniz.

Instagram "Sessiz Mod" özelliğini kullanıma sundu: Sessiz Mod nasıl açılır? Sessiz Mod Türkiye'de ne zaman kullanılacak? - 1

Instagram, kullanıcıların gördüğü uyarı sayısını azaltmak ve onların akıllı telefon bağımlılığıyla mücadele etmesine yardımcı olmak için yeni bir 'Sessiz Mod' (Quite Mode) başlattı. Şimdilik belirli ülkelerde kullanıma sunulan “Sessiz Mod”, uygulamanın bildirimlerini kapatıyor ve doğrudan mesajlara (DM'ler) otomatik yanıtlar gönderiyor.

Instagram "Sessiz Mod" özelliğini kullanıma sundu: Sessiz Mod nasıl açılır? Sessiz Mod Türkiye'de ne zaman kullanılacak? - 2

Bununla birlikte Instagram, “Sessiz Mod”da olan kullanıcıların arkadaşlarının haberdar olması için  Instagram profil adlarının altına yeni bir "sessiz modda" durumu ekliyor. 

Instagram "Sessiz Mod" özelliğini kullanıma sundu: Sessiz Mod nasıl açılır? Sessiz Mod Türkiye'de ne zaman kullanılacak? - 3

SESSİZ MOD NASIL KULLANILIYOR?

Instagram kullanıcıları, uygulamanın “Ayarlar” kısmına gelip “Sessiz Mod”u açıp kapatabiliyor ya da  otomatik olarak etkinleştirilmesi için bir süre belirlemeyi seçebiliyor.

Instagram "Sessiz Mod" özelliğini kullanıma sundu: Sessiz Mod nasıl açılır? Sessiz Mod Türkiye'de ne zaman kullanılacak? - 4

Kullanıcılar ayrıca geceleri Instagram'da 'birkaç dakika' geçirdikten sonra “Sessiz Mod”u açmak isteyip istemediklerini soran bir istem alabiliyor.

Instagram "Sessiz Mod" özelliğini kullanıma sundu: Sessiz Mod nasıl açılır? Sessiz Mod Türkiye'de ne zaman kullanılacak? - 5

TÜRKİYE'YE YAKINDA GELECEK

Diğer taraftan, “Sessiz Mod” Birleşik Krallık, ABD, İrlanda, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki kullanıcılar tarafından  şu anda kullanılabilir iken, diğer ülkelerde "yakında" kullanıma sunulacak.

Instagram "Sessiz Mod" özelliğini kullanıma sundu: Sessiz Mod nasıl açılır? Sessiz Mod Türkiye'de ne zaman kullanılacak? - 6

Instagram'ın Mark Zuckerberg'e ait ana şirketi Meta'ya göre, "Sessiz Mod" özellikle gençlerin uygulamada "odaklanmalarını ve sağlıklı sınırlar koymalarını" hedefliyor. 

Instagram "Sessiz Mod" özelliğini kullanıma sundu: Sessiz Mod nasıl açılır? Sessiz Mod Türkiye'de ne zaman kullanılacak? - 7

Meta’dan yapılan açıklamada, yeni uygulamanın amacına yönelik, "Bugün, insanlara, özellikle de gençlere, Instagram'daki zamanlarını ve deneyimlerini yönetmeleri için yeni yollar sunuyoruz. Bu yeni özellikler, gençler için anlamlı olan ve içerik üreticileri için gerçekten yararlı şeyler oluşturmak için devam eden çalışmalarımızı yansıtıyor" denildi.

Instagram "Sessiz Mod" özelliğini kullanıma sundu: Sessiz Mod nasıl açılır? Sessiz Mod Türkiye'de ne zaman kullanılacak? - 8

Meta, “Sessiz Mod”un, kullanıcıların ağındaki kişilere müsait olmadıklarını belirterek arkadaşları ve takipçileriyle sınırlar koymaya teşvik edeceğini umuyor.

Instagram "Sessiz Mod" özelliğini kullanıma sundu: Sessiz Mod nasıl açılır? Sessiz Mod Türkiye'de ne zaman kullanılacak? - 9

SÜREKLİ GELEN BİLDİRİMLER GENÇLER ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Firmaya göre, geri bildirimler, genç kullanıcıların genellikle platform aracılığıyla "ulaşılabilir olmaları gerektiğini hissetme" konusunda baskı hissettiklerini ortaya çıkardı.

Instagram "Sessiz Mod" özelliğini kullanıma sundu: Sessiz Mod nasıl açılır? Sessiz Mod Türkiye'de ne zaman kullanılacak? - 10

Çalışmalar, özellikle gençler için aşırı akıllı telefon kullanımı ile kötü ruh sağlığı arasında bir bağlantı olduğunu halihazırda ortaya koymuştu.

Instagram "Sessiz Mod" özelliğini kullanıma sundu: Sessiz Mod nasıl açılır? Sessiz Mod Türkiye'de ne zaman kullanılacak? - 11

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