Instagram "Sessiz Mod" özelliğini kullanıma sundu: Sessiz Mod nasıl açılır? Sessiz Mod Türkiye'de ne zaman kullanılacak?

Instagram, kullanıcıların gördüğü uyarı sayısını azaltmak ve onların akıllı telefon bağımlılığıyla mücadele etmesine yardımcı olmak için yeni bir 'Sessiz Mod' (Quite Mode) başlattı. Şimdilik belirli ülkelerde kullanıma sunulan “Sessiz Mod”, uygulamanın bildirimlerini kapatıyor ve doğrudan mesajlara (DM'ler) otomatik yanıtlar gönderiyor.
Bununla birlikte Instagram, “Sessiz Mod”da olan kullanıcıların arkadaşlarının haberdar olması için Instagram profil adlarının altına yeni bir "sessiz modda" durumu ekliyor.
Instagram kullanıcıları, uygulamanın “Ayarlar” kısmına gelip “Sessiz Mod”u açıp kapatabiliyor ya da otomatik olarak etkinleştirilmesi için bir süre belirlemeyi seçebiliyor.
Kullanıcılar ayrıca geceleri Instagram'da 'birkaç dakika' geçirdikten sonra “Sessiz Mod”u açmak isteyip istemediklerini soran bir istem alabiliyor.
Diğer taraftan, “Sessiz Mod” Birleşik Krallık, ABD, İrlanda, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki kullanıcılar tarafından şu anda kullanılabilir iken, diğer ülkelerde "yakında" kullanıma sunulacak.
Instagram'ın Mark Zuckerberg'e ait ana şirketi Meta'ya göre, "Sessiz Mod" özellikle gençlerin uygulamada "odaklanmalarını ve sağlıklı sınırlar koymalarını" hedefliyor.
Meta’dan yapılan açıklamada, yeni uygulamanın amacına yönelik, "Bugün, insanlara, özellikle de gençlere, Instagram'daki zamanlarını ve deneyimlerini yönetmeleri için yeni yollar sunuyoruz. Bu yeni özellikler, gençler için anlamlı olan ve içerik üreticileri için gerçekten yararlı şeyler oluşturmak için devam eden çalışmalarımızı yansıtıyor" denildi.
Meta, “Sessiz Mod”un, kullanıcıların ağındaki kişilere müsait olmadıklarını belirterek arkadaşları ve takipçileriyle sınırlar koymaya teşvik edeceğini umuyor.
Firmaya göre, geri bildirimler, genç kullanıcıların genellikle platform aracılığıyla "ulaşılabilir olmaları gerektiğini hissetme" konusunda baskı hissettiklerini ortaya çıkardı.
Çalışmalar, özellikle gençler için aşırı akıllı telefon kullanımı ile kötü ruh sağlığı arasında bir bağlantı olduğunu halihazırda ortaya koymuştu.