Instagram uzun hikayeler özelliğini test ediyor

Sosyal medya platformu Instagram, içerik paylaşımlarında değişikliğe gidiyor. Uzun hikayeler test ediliyor.

Haberler - ntv.com.tr 20.10.2021 - 08:08

Instagram uzun hikayeler özelliğini test ediyor - 1

Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.

Sosyal medya platformı Instagram uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir geliştirmeyi gündemine aldı.

Instagram uzun hikayeler özelliğini test ediyor - 2
Instagram 30 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyordu.
Instagram uzun hikayeler özelliğini test ediyor - 3
Şirketin bu güncellemeyi gündemine aldığı paylaşıldı.
Instagram uzun hikayeler özelliğini test ediyor - 4
Instagram, kullanıcılara beğenme sayısını gizleme imkanı tanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram bu özellikle sosyal medya baskısını azaltmayı hedefliyor.
Instagram uzun hikayeler özelliğini test ediyor - 5
Bu özelliği aktifleştirmiş olan kullanıcılar bir takipçinin adını görüp yanında "diğerleri" ifadesiyle karşılaşacak. Instagram şimdiye kadar kullanıcı adı ve x sayıda kişi beğendi olarak paylaşımları gösteriyordu.
Instagram uzun hikayeler özelliğini test ediyor - 6
Instagram'ın bu özelliği 2019'dan beri bazı ülkelerde test ediliyordu. Şimdi ise dünya genelinde kullanıma açıldı.
Instagram uzun hikayeler özelliğini test ediyor - 7

OTOMATİK DEŞİFRE

Her gün milyonlarca kullanıcı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunuyor.

Platform hikayelere getirdiği yeni efektle kullanıcıların işini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Instagram uzun hikayeler özelliğini test ediyor - 8

Instagram'ın yeni özelliği caption ile hikayelere yazı yazmak için konuşmanız yeterli olacak.

Yani uygulama otomatik olarak sizin söylediklerinizi yazıya dökecek.

Instagram uzun hikayeler özelliğini test ediyor - 9

Özellik halen test aşamasında. ABD'de sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.

Henüz Türkiye'deki kullanıcılar caption özelliğini kullanamıyor. Özelliğin yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma açılması bekleniyor.

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