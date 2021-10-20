Instagram uzun hikayeler özelliğini test ediyor

Haberler - ntv.com.tr 20.10.2021 - 08:08
Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.
Sosyal medya platformı Instagram uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir geliştirmeyi gündemine aldı.
Her gün milyonlarca kullanıcı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunuyor.
Platform hikayelere getirdiği yeni efektle kullanıcıların işini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Instagram'ın yeni özelliği caption ile hikayelere yazı yazmak için konuşmanız yeterli olacak.
Yani uygulama otomatik olarak sizin söylediklerinizi yazıya dökecek.
Özellik halen test aşamasında. ABD'de sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.
Henüz Türkiye'deki kullanıcılar caption özelliğini kullanamıyor. Özelliğin yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma açılması bekleniyor.