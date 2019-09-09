Instagram ve Twitter'ı birleştiren uygulama: YazBee
ntv.com.tr
Yeni nesil sosyal medya araçlarına bir yenisi daha eklendi. YazBee, Instagram ve Twitter özelliklerini birleştiren bir uygulama olarak kullanıcılarını beklerken 2 ay içerisinde 200 bin kullanıcıyı aştı.
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1Yeni çıkan uygulama YazBee, Google Play Store'da 200 bin kullanıcıyı aştı.
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2İşte YazBee uygulaması ve özellikleri:
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3"İster kişileri ister 20 adet konu başlığından dilediğini takip ederek güncel kal, olanı biteni izle. Haberden, magazine, spordan siyasete gelişmeleri takip edip gündemin bir parçası ol. Dilersen sadece takip et dilersen takip ile yetinme sende yaz, sesini duyur.
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4Paylaşımlarını yaparken video, resim ve 280 karakter özgürlüğü ile kendini ifade et.
20 adet konu başlığından dilediğini, aynı zamanda kişilerden de dilediğini takibe alarak, kendine özel akış sayfası oluşturarak, güncel kal. Neler olup bitiyor hep güncel kal.
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5Sosyal medyanı kendi isteğin doğrultusunda kişiselleştir. Paylaşımlarını istersen ilgili kategoriyi seçerek yap, seni takip etmeyen ama o kategoriye abone olanlara sesini duyur, etkileşime geç ya da sadece seni takip edenlerle iletişimde kal, sen nasıl istersen o şekle giren sosyal medya yazbee.
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Sosyal medyanın yeni hali yazbee, sen de yaz, oluşan sinerji de payın olsun. Yazbee yepyeni bir sosyal medya deneyimi.
Canlı canlı 7/24 istediğin yerden istediğin zaman sen de yaz."
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