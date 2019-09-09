Instagram ve Twitter'ı birleştiren uygulama: YazBee

"İster kişileri ister 20 adet konu başlığından dilediğini takip ederek güncel kal, olanı biteni izle. Haberden, magazine, spordan siyasete gelişmeleri takip edip gündemin bir parçası ol. Dilersen sadece takip et dilersen takip ile yetinme sende yaz, sesini duyur.

Paylaşımlarını yaparken video, resim ve 280 karakter özgürlüğü ile kendini ifade et. 20 adet konu başlığından dilediğini, aynı zamanda kişilerden de dilediğini takibe alarak, kendine özel akış sayfası oluşturarak, güncel kal. Neler olup bitiyor hep güncel kal.

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Sosyal medyanı kendi isteğin doğrultusunda kişiselleştir. Paylaşımlarını istersen ilgili kategoriyi seçerek yap, seni takip etmeyen ama o kategoriye abone olanlara sesini duyur, etkileşime geç ya da sadece seni takip edenlerle iletişimde kal, sen nasıl istersen o şekle giren sosyal medya yazbee.