Instagram yeni özelliğini duyurdu: Zamanlanmış mesajlar! Mesaj nasıl zamanlanır?

Instagram, kullanıcılarına mesajlarını önceden planlama olanağı sağlayan yeni bir özellik sundu. Artık kullanıcılar, belirli bir tarih ve saatte göndermek istedikleri mesajları zamanlayabilecek. Bu özellikle, etkinlikler veya önemli günler öncesinde mesaj göndermeyi hatırlamak çok daha kolay hale gelecek.

Instagram yeni özelliğini duyurdu: Zamanlanmış mesajlar! Mesaj nasıl zamanlanır? - 1

Instagram, kullanıcılarına mesajlarını önceden planlama olanağı sağlayan yeni bir özellik sundu.

Artık kullanıcılar, belirli bir tarih ve saatte göndermek istedikleri mesajları zamanlayabilecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Instagram yeni özelliğini duyurdu: Zamanlanmış mesajlar! Mesaj nasıl zamanlanır? - 2

Bu özellikle, özellikle etkinlikler veya önemli günler öncesinde mesaj göndermeyi hatırlamak çok daha kolay hale geliyor.

Meta'nın duyurduğu bu özellik, daha önce test aşamasında yer alıyordu ve artık tüm kullanıcılar için erişilebilir durumda.

Instagram yeni özelliğini duyurdu: Zamanlanmış mesajlar! Mesaj nasıl zamanlanır? - 3

Şu an için yalnızca metin ve emoji mesajlarını zamanlamak mümkün, fotoğraf, video ve GIF gibi medya içerikleri desteklenmiyor.

Instagram yeni özelliğini duyurdu: Zamanlanmış mesajlar! Mesaj nasıl zamanlanır? - 4

INSTAGRAM'DA MESAJ NASIL ZAMANLANIR?

Mesajınızı zamanlamak için Instagram uygulamasında, sağ üst köşedeki sohbet simgesine dokunun ve mesajlaşmak istediğiniz kişiyi seçin ya da yeni bir sohbet başlatın.

Ardından, yazdığınız mesajı göndermek için gönder butonuna uzun basarak zamanlama ekranına ulaşabilirsiniz.

Instagram yeni özelliğini duyurdu: Zamanlanmış mesajlar! Mesaj nasıl zamanlanır? - 5

Burada, tarih ve saat seçimi yaparak mesajınızı en fazla 29 gün öncesinden planlayabilirsiniz. Bu özellik, hem Android hem de iOS cihazlarında kullanılabiliyor.

Instagram yeni özelliğini duyurdu: Zamanlanmış mesajlar! Mesaj nasıl zamanlanır? - 6

Instagram, kullanıcı deneyimini sürekli geliştirmek amacıyla yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Instagram yeni özelliğini duyurdu: Zamanlanmış mesajlar! Mesaj nasıl zamanlanır? - 7

Geçtiğimiz yıl, kullanıcıların ilgisini çeken içerikleri ön plana çıkarmasına yardımcı olan bir algoritma sıfırlama özelliği de tanıtılmıştı.

Instagram yeni özelliğini duyurdu: Zamanlanmış mesajlar! Mesaj nasıl zamanlanır? - 8

Ayrıca, “rug pulling” hatasını düzeltmeye yönelik yapılan iyileştirmelerle, kullanıcıların video izlerken beklenmedik şekilde akışın yenilenmesi engellenmişti.

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