Instagram yeni özelliğini duyurdu: Zamanlanmış mesajlar! Mesaj nasıl zamanlanır?

Bu özellikle, özellikle etkinlikler veya önemli günler öncesinde mesaj göndermeyi hatırlamak çok daha kolay hale geliyor.

Meta'nın duyurduğu bu özellik, daha önce test aşamasında yer alıyordu ve artık tüm kullanıcılar için erişilebilir durumda.