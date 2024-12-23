Instagram yeni özelliğini duyurdu: Zamanlanmış mesajlar! Mesaj nasıl zamanlanır?
Instagram, kullanıcılarına mesajlarını önceden planlama olanağı sağlayan yeni bir özellik sundu. Artık kullanıcılar, belirli bir tarih ve saatte göndermek istedikleri mesajları zamanlayabilecek. Bu özellikle, etkinlikler veya önemli günler öncesinde mesaj göndermeyi hatırlamak çok daha kolay hale gelecek.
Instagram, kullanıcılarına mesajlarını önceden planlama olanağı sağlayan yeni bir özellik sundu.
Artık kullanıcılar, belirli bir tarih ve saatte göndermek istedikleri mesajları zamanlayabilecek.