Instagram'a beklenen özellik geri geliyor
Instagram'ın Facebook tarafından satın alındıktan sonra değiştirilen algoritması yeniden eski haline dönüyor ve kronolojik gösterim geri geliyor. Yani uygulamada artık en son paylaşılan fotoğraflar eskiden olduğu gibi önce gösterilecek.
-
1
Instagram yaptığı açıklama ile en son takip ettiğiniz ya da yakın zamanda etkileşime girdiğiniz kullanıcıların gönderilerini ön plana çıkaran algoritmasının değiştiğini duyurdu.
-
2
Instagram kullanıcılara ‘bunun iyi haber ya da kötü haber olup olmadığını merak ediyorum’ diyere eski algoritmaya geri döndü.
-
3
Yeni algoritma en son takip ettiğiniz ya da yakın zamanda etkileşime girdiğiniz kullanıcıların gönderilerini ön plana çıkarırken, diğer kişilerin paylaşımlarını ise listenin en altlarına doğru itiyordu. Bu da birçok kişinin paylaşımlarının görüntülenememesine yol açıyordu.
-
4
Kullanıcılardan gelen yoğun talep üzerine bugünden itibaren eski algoritmanın beta testleri başlatıldı ve oldukça sınırlı sayıda kullanıcı ile bu testler bir süre daha devam edecek.
-
5Eğer testlerde ciddi problemlere rastlanmazsa, yakın zamanda uygulamanın sevdiğimiz hali geri dönecek.