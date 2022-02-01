Instagram'a metaverse özelliği geliyor

Meta'dan yapılan son duyuruya göre Instagram Hikayeler ve mesajlar için üç boyutlu avatarlar gelecek.

Ayrıca Facebook ve Messenger'daki avatarların da güncelleneceği belirtildi.

Meta'dan yapılan açıklamaya göre avatarların görünüşlerinde engelli bireylere daha çok alan açılacak. Kullanıcılar ayrıca kendi üç boyutlu avatarlarını da ekleyebilecekler.