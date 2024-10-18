Instagram'a yeni özellik: Cinsel şantaja karşı önlem

Sexortion dolandırıcılığı olarak da bilinen bu durum, suçluların dünyanın dört bir yanındaki genellikle genç yetişkinleri ve gençleri hedef almasını ve işbirliği yapmazlarsa mahrem görüntülerini ifşa etmekle tehdit etmesini içerir.

Meta, "Bu, bir kişinin Instagram DM veya Messenger'da 'Bir kez görüntüle' veya 'Tekrar oynatmaya izin ver' özelliğimizi kullanarak bir fotoğraf veya video göndermesi durumunda, rızası olmadan ekran görüntüsünün alınması veya uygulama içinde kaydedilmesi konusunda endişelenmesine gerek olmadığı anlamına geliyor. Ayrıca, ekran görüntüsü engellemesini atlatmalarını önlemek için insanların Instagram web'de 'Bir kez görüntüle' veya 'Tekrar oynatmaya izin ver' görüntülerini veya videolarını açmalarına izin vermeyeceğiz." dedi.