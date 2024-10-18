Instagram'a yeni özellik: Cinsel şantaja karşı önlem
Instagram, genç kullanıcıları cinsel şantaj dolandırıcılıklarından korumak için yeni güvenlik önlemleri duyurdu. Meta, mesajlardaki geçici görüntülerin ekran görüntüsünü almayı engelleyerek "şantaj" risklerini azaltmayı hedefliyor.
Instagram, cinsel şantaj dolandırıcılıklarını hedef almak ve platformdaki gençleri daha iyi korumaya yardımcı olmak için yeni güvenlik özelliklerini duyurdu.
Meta'nın sahip olduğu sosyal medya devi, bir hesabın dolandırıcılık davranışında bulunduğuna dair işaretleri tespit etmek ve genç kullanıcılarla etkileşime girmelerini zorlaştırmak için yeni bir teknolojiyi kullandığını söyledi.