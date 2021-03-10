Instagram'a yeni özellik: Konuştuklarınızı yazıya dökecek

Sosyal medya platformu Instagram, hikaye paylaşımlarında değişikliğe gidiyor. Getirilen caption efektiyle paylaşımın üzerine yazı yazmak için konuşmak yeterli olacak.

ntv.com.tr 10.03.2021 - 08:05

Instagram'a yeni özellik: Konuştuklarınızı yazıya dökecek - 1

Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.

Instagram'a yeni özellik: Konuştuklarınızı yazıya dökecek - 2
Her gün milyonlarca kullanıcı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunuyor.
Instagram'a yeni özellik: Konuştuklarınızı yazıya dökecek - 3
Platform hikayelere getirdiği yeni efektle kullanıcıların işini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Instagram'a yeni özellik: Konuştuklarınızı yazıya dökecek - 4
Instagram'ın yeni özelliği caption ile hikayelere yazı yazmak için konuşmanız yeterli olacak.
Instagram'a yeni özellik: Konuştuklarınızı yazıya dökecek - 5
Yani uygulama otomatik olarak sizin söylediklerinizi yazıya dökecek.
Instagram'a yeni özellik: Konuştuklarınızı yazıya dökecek - 6
Özellik halen test aşamasında. ABD'de sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.
Instagram'a yeni özellik: Konuştuklarınızı yazıya dökecek - 7
Henüz Türkiye'deki kullanıcılar caption özelliğini kullanamıyor. Özelliğin yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma açılması bekleniyor.

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