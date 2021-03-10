Instagram'a yeni özellik: Konuştuklarınızı yazıya dökecek

Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.

Her gün milyonlarca kullanıcı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunuyor.

Instagram'ın yeni özelliği caption ile hikayelere yazı yazmak için konuşmanız yeterli olacak.

Yani uygulama otomatik olarak sizin söylediklerinizi yazıya dökecek.