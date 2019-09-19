Instagram'da açılan ilk hesaplar ortaya çıktı
ntv.com.tr
Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya aracı Instagram'ın ilk 3 kullanıcısı ortaya çıktı.
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1Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'ın ilk kullanıcıları belli oldu.
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2Bir güvenlik araştırmacısı, Instagram'da açılan ilk hesapları merak ederek bir takım araştırmalarda bulundu.
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3Araştırmaları sonucunda, Instagram'ın ilk ve ikinci isminin, yazılımcıların 'hayalet kullanıcılar' olarak adlandırdığı sahipsiz hesaplar olduğu ortaya çıktı.
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4Genellikle yeni bir uygulamasının ilk kullanıcıları uygulama geliştiricileri olur genellemesinin dışında Instragram'da bulunan milyonlarca kullanıcıya 2 sahipsiz hesap liderlik etmiş.
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5Açılan üçüncü Instagram hesabının sahibi Mike Krieger'e ait.