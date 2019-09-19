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Instagram'da açılan ilk hesaplar ortaya çıktı

ntv.com.tr

Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya aracı Instagram'ın ilk 3 kullanıcısı ortaya çıktı.

  • 1

    Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'ın ilk kullanıcıları belli oldu.
  • 2

    Bir güvenlik araştırmacısı, Instagram'da açılan ilk hesapları merak ederek bir takım araştırmalarda bulundu.
  • 3

    Araştırmaları sonucunda, Instagram'ın ilk ve ikinci isminin, yazılımcıların 'hayalet kullanıcılar' olarak adlandırdığı sahipsiz hesaplar olduğu ortaya çıktı.
  • 4

    Genellikle yeni bir uygulamasının ilk kullanıcıları uygulama geliştiricileri olur genellemesinin dışında Instragram'da bulunan milyonlarca kullanıcıya 2 sahipsiz hesap liderlik etmiş.

  • 5

    Açılan üçüncü Instagram hesabının sahibi Mike Krieger'e ait.
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