Instagram'da artık sınırsız reels gönderilemeyecek. Meta'da yeni abonelik dönemi başlıyor

İngiltere ve ABD'de bulunan bazı kullanıcılara atılan bildirim ise bazı kullanıcıları derinden yaraladı. Geçtiğimiz yıl Facebook, bazı kullanıcıların sosyal medya platformunda paylaşabilecekleri bağlantı sayısına bir sınır getirmeyi test etti.

Abonelik olmayan kullanıcılarda sınırlı sayıda bağlantı ve içerik paylaşacabilecekleri açıkladı. Şirket bunu, "bağlantı içeren daha fazla gönderi yayınlama özelliğinin aboneler için ek değer katıp katmadığını anlamak için yapılan sınırlı bir test" olarak tanımladı.