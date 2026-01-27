Instagram'da artık sınırsız reels gönderilemeyecek. Meta'da yeni abonelik dönemi başlıyor
27.01.2026 11:58
NTV - Haber Merkezi
Teknoloji şirketi Meta, ücret karşılığı verdiği hizmetlerde yeni döneme geçiyor. Şirket İnstagram, Facebook ve WhatsApp kullanıcıları için premium abonelikler denemeye başlacak.
ABONELİK SİSTEMİ GELİYOR
BBC'de yer alan habere göre teknoloji devi Meta, ücretli hizmetlerle ilgili son denemesinde önümüzdeki aylarda Instagram, Facebook ve WhatsApp kullanıcıları için premium abonelikleri denemeye başlayacak.
Aboneliklerde özellikle yapay zeka araçlarını kullanarak ayrıcalık yaratılacak. Şirket "yeni yapay zeka görsel oluşturma araçlarıyla fikirlerinizi hayata geçirebilecek" Vibes video oluşturma uygulaması gibi özellikler için de abonelikleri test etmeyi planlıyor.
YAPAY ZEKA ETKİSİ ARTIYOR
İşletmelere yönelik Manus abonelikleri de sunulmaya devam edilecek. Kullanıcının istediği yanıtı alabilmesi için defalarca soru sorulması gereken birçok chatbot'un yerine geçecek.
Manus, hizmetinin talimatlara uygun olarak görevleri bağımsız olarak planlayabileceğini, yürütebileceğini ve tamamlayabileceğini söylüyor. Şirketten yapılan açıklama da "Manus'un olağanüstü yeteneği, Meta'nın ekibine katılarak Meta AI dahil olmak üzere tüketici ve işletme ürünlerimiz genelinde çok amaçlı aracılar sunacak" denildi.
SINIRLI PAYLAŞIM TESTİ
İngiltere ve ABD'de bulunan bazı kullanıcılara atılan bildirim ise bazı kullanıcıları derinden yaraladı. Geçtiğimiz yıl Facebook, bazı kullanıcıların sosyal medya platformunda paylaşabilecekleri bağlantı sayısına bir sınır getirmeyi test etti.
Abonelik olmayan kullanıcılarda sınırlı sayıda bağlantı ve içerik paylaşacabilecekleri açıkladı. Şirket bunu, "bağlantı içeren daha fazla gönderi yayınlama özelliğinin aboneler için ek değer katıp katmadığını anlamak için yapılan sınırlı bir test" olarak tanımladı.