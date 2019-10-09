Instagram'da 'Karanlık Mod'a nasıl geçilir? ('Karanlık Mod', Android ve iOS için nasıl ayarlanır?)
Popüler sosyal medya platformu Instagram'a 'Karanlık Mod' geldi. Peki Instagram 'Karanlık Mod', Android ve iOS için nasıl aktif hale getirilir? İşte adım adım yapmanız gerekenler...
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1Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da 'Karanlık Mod' dönemi resmen başladı.
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2Artık ‘Karanlık Mod’ desteğine sahip olan iOS ve Android yüklü akıllı telefonlarda Instagram da koyu bir tema ile kullanılabiliyor.
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INSTAGRAM 'KARANLIK MOD' iPHONE İÇİN NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR?
iPhone'unuzda Instagram'ı 'karanlık Mod'da kullanabilmek için öncelikle iOS 13 sürümüne sahip olmanız gerekiyor.
Daha sonra yapmanız gerekenler ise şöyle...
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- Ayarlar menüsüne gidin
- Ekran ve parlaklık seçeneğine dokunun
- Açılan menüde Koyu Mod’u seçin
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INSTAGRAM 'KARANLIK MOD' ANDROID İÇİN NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR?Instagram'ın bu özelliğini Android işletim sistemi ile çalışan cihazınızda aktif hale getirmek için izlemeniz gereken adımlar ise şöyle...
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İlk olarak Google Play Store’u açın, Instagram’ı bulun ve dokunun.
Açılan sayfayı aşağıda doğru kaydırın, Beta sürümüne katılma yazısını görünce “Katıl” butonuna dokunun.
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Bu işlemin ardından tekrar "Uygulamalarım ve oyunlarım" menüsüne gidin, Instagram’ı bulun, "Yükle" butonuna basın.
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Telefonunuzun ana Ayarlar menüsüne gidin, Arama bölümüne Gece Modu ya da Karanlık Mod yazın
Çıkan ayarlardan Gece modunu açın, Instagram uygulamasını açın ve karanlık modda kullanın.