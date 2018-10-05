Instagram'da 'name tag' dönemi
Sosyal medya devi Instagram'a bugün yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme ile birlikte kullanıcılar artık aradıkları profilleri çok daha kolay bir şekilde bulabilecek.
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1Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler video ve fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, 'name tag' yani 'isim etiketi' adı altında yeni bir özelliği duyurdu.
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Mesela Instagram’da merak ettiğiniz bir kullanıcıyı aradığınız zaman, binlerce aynı isimde kullanıcı karşısına çıkıyor.
Kullanıcıların yakındığı bu sorun üzerine oldukça güzel bir çözüm üreten sosyal medya platformu, İsim Etiketi ile karşımıza çıkıyor.
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3Peki Instagram'ın platforma entegre ettiği yeni özelliği nasıl çalışıyor?
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4Bu özellik oldukça basit çalışıyor. ” İsim Etiketi” özelliği sayesinde kullanıcılar kendilerine özgü bir kimlik kartı oluşturabiliyorlar.
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5İsim Etiketi adı altında oluşturulan bu kimlik kartını, telefonunuzun kamerası ile okutarak, aradığınız kişinin profiline hiç bir arama yapmadan erişebiliyorsunuz.