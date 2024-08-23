Instagram'da profile şarkı ekleme özelliği geldi: Instagram profile şarkı nasıl eklenir?
Instagram, kullanıcıların profillerine müzik ekleyebilme özelliğiniduyurdu. Geçmişte benzer uygulamalar MSN Messenger ve Myspace gibi uygulamalarda vardı. Peki, Instagram profile şarkı nasıl eklenir?
Instagram'ın bugün duyurduğu yeni bir özellik, kullanıcıların profillerine şarkı eklemelerine olanak tanıyacak; tıpkı 2000'li yılların başında Myspace'de olduğu gibi. Instagram'ın paylaştığı ekran görüntülerine göre, bir kullanıcının profiline eklenen müzik biyografi alanında görünüyor. Bir şarkı, kullanıcı onu kaldırana veya değiştirene kadar profilde yer alacak. Ancak Myspace'in aksine, şarkılar otomatik olarak çalınmayacak; şarkının bulunduğu bir profili görüntüleyen kişiler parçayı çalabilir ve duraklatabilir.