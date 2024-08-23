Instagram'da profile şarkı ekleme özelliği geldi: Instagram profile şarkı nasıl eklenir?

Instagram, kullanıcıların profillerine müzik ekleyebilme özelliğiniduyurdu. Geçmişte benzer uygulamalar MSN Messenger ve Myspace gibi uygulamalarda vardı. Peki, Instagram profile şarkı nasıl eklenir?

Instagram'da profile şarkı ekleme özelliği geldi: Instagram profile şarkı nasıl eklenir? - 1

Instagram'ın bugün duyurduğu yeni bir özellik, kullanıcıların profillerine şarkı eklemelerine olanak tanıyacak; tıpkı 2000'li yılların başında Myspace'de olduğu gibi. Instagram'ın paylaştığı ekran görüntülerine göre, bir kullanıcının profiline eklenen müzik biyografi alanında görünüyor. Bir şarkı, kullanıcı onu kaldırana veya değiştirene kadar profilde yer alacak. Ancak Myspace'in aksine, şarkılar otomatik olarak çalınmayacak; şarkının bulunduğu bir profili görüntüleyen kişiler parçayı çalabilir ve duraklatabilir.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Instagram'da profile şarkı ekleme özelliği geldi: Instagram profile şarkı nasıl eklenir? - 2

Ancak Myspace'in aksine, şarkılar otomatik olarak çalınmayacak; şarkının bulunduğu bir profili görüntüleyen kişiler parçayı çalabilir ve duraklatabilir.

Instagram'da profile şarkı ekleme özelliği geldi: Instagram profile şarkı nasıl eklenir? - 3

INSTAGRAM PROFİLE ŞARKI NASIL EKLENİR?

Kullanıcılar, "profili düzenle" sayfasına giderek bir şarkı ekleyebilir, burada Reels veya gönderiler gibi şeyler için de kullanılabilen lisanslı müziklerden oluşan Instagram kütüphanesinden bir parça arayabilir ve seçebilirler.

Instagram'da profile şarkı ekleme özelliği geldi: Instagram profile şarkı nasıl eklenir? - 4

Buradan, kullanıcılar eklemek için şarkının 30 saniyelik bir bölümünü seçebilecekler.

DAHA FAZLA GÖSTER